В Ивано-Франковске будут поощрять рожать: родители будут получать от 20 до 50 тысяч гривен — Finance.ua

В Ивано-Франковске будут поощрять рожать: родители будут получать от 20 до 50 тысяч гривен Сегодня 15:13 — Личные финансы

В Ивано-Франковске будут поощрять рожать: родители будут получать от 20 до 50 тысяч гривен, Фото: freepik.com

Жителей Ивано-Франковска будут поощрять рожать. Молодым родителям обещают предоставлять из городского бюджета дополнительные выплаты. Дети, родившиеся с 1 января 2023 года в Городском Перинатальном Центре, уже смогут получить выплаты, когда программа заработает.

Об этом сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«К сожалению, статистика неутешительна и рождаемость за последнее время снизилась. Поэтому стараемся, чтобы „козацькому роду не було переводу“! Чтобы франковцев стало больше, будем поощрять семьи деньгами», — пишет Марцинкив.

Сколько заплатят

«Если вы из нашей громады и у вас родился малыш в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 гривен, а если папа или мама ребенка военные — то 50 000 гривен», — говорит мэр Ивано-Франковска.

Также Марцинкив добавил, что соответствующую программу разработают и уже скоро она заработает. О времени, месте и условиях подачи документов мэр обещал сообщить в соцсетях.

Справка Finance.ua:

размер пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Сразу после рождения ребенка государство выплачивает 10 320 гривен, а остальная сумма начисляется ежемесячно в течение 3 лет по 860 гривен;

также в роддоме можно получить еще один вид единовременного пособия — пакет малыша. В него входят вещи первой необходимости для ребенка на сумму 6816 гривен;

вместо натуральной помощи родители могут получить финансовую компенсацию, но не более 6816 гривен.

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