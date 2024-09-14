Как получить электронную копию всех записей трудовой книжки, если она была уничтожена: разъяснение ПФУ — Finance.ua

Как получить электронную копию всех записей трудовой книжки, если она была уничтожена: разъяснение ПФУ Сегодня 17:12 — Личные финансы

Как получить электронную копию всех записей трудовой книжки, если она была уничтожена: разъяснение ПФУ

Трудовая книга является важным документом для работника. Украинцы интересуются, что делать, если документ был уничтожен по местонахождению последнего работодателя в результате военных действий.

Специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили , как получить электронную копию всех записей.

Как получить электронную копию всех записей

Отмечается, что проверить информацию о периодах работы, указанных в отчетности страхователей с 2000 года можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Электронная трудовая книжка».

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Также можно самостоятельно получить электронные справки с помощью квалифицированной электронной подписи или по номеру своей банковской карты (BankID).

Для получения сведений о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц в личном пользовательском кабинете следует выбрать:

пункт меню «Коммуникации по ПФУ»;

далее нажать «Запрос на получение электронных документов»;

выбрать тип обращения «Извлечение из ЭТК»;

дать согласие на передачу и обработку персональных данных и отправить запрос в ПФУ.

Результат обработки обращения можно получить в режиме просмотра вкладки Мои обращения.

Напомним, юрист объяснил , что делать, если работодатель не возвращает трудовую книжку.

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