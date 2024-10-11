🚗🍂 Как подготовить авто к осени: бесплатный гайд от Finance.ua со скидкой на автострахование — Finance.ua

🚗🍂 Как подготовить авто к осени: бесплатный гайд от Finance.ua со скидкой на автострахование Сегодня 15:11 — Страхование

🚗🍂 Как подготовить авто к осени: бесплатный гайд от Finance.ua со скидкой на автострахование

Осень — это время дождей, скользких дорог и непредсказуемых погодных условий, которые могут стать настоящим вызовом для вашего автомобиля. Поэтому мы подготовили детальный гайд из 9 ключевых советов, чтобы ваше авто было готово к любым осенним приключениям, и скидку на автострахование! 🎉

🔥 Что вас ждет в гайде?

👉 Как проверить все необходимые жидкости и подготовить двигатель

👉 Как бороться с коррозией и сохранить авто блестящим

👉 Как выбрать правильные шины и поддерживать их в отличном состоянии 🛞👉 Советы для продления его жизни даже в самые холодные дни

👉 Как избежать проблем с видимостью на дороге

👉 Как сделать стекло чистым в любую погоду

Этот гайд — абсолютно бесплатный, поэтому не упустите возможность подготовить свой автомобиль к сезону дождей на 100%!

🔗 Больше и подробнее о каждом совете читайте по ссылке!

🎁 Подарки для вас:

Каждый, кто воспользуется нашим гайдом, сможет получить скидку на автострахование!

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