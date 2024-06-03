Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024

15
Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024
Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024
Победители премии Fin Blogger Award станут известны уже совсем скоро. Их определят путем голосования, присоединиться к которому сможет каждый желающий.
Среди участников конкурса — украинские блогеры, которые создают украиноязычный контент для социальных сетей на темы денег и инвестиций, а вместе с тем заботятся о повышении финансовой грамотности украинцев.
Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024
В этом году лидеров выбирают в следующих номинациях:
  • Лучший YouTube-канал о финансах
  • Лучший Telegram-канал об инвестициях
  • Лучший TikTok об инвестициях
  • Лучший экспертный инстаблог
  • Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях
  • Лучший лектор по инвестиционной тематике
  • Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер
  • Лучший социально-ответственный/благотворительный инвестиционный проект
  • Будущий лидер финансового блогинга
В каждой из номинаций по несколько претендентов, из которых только один одержит победу. Например, за звание лучшего Telegram-канала об инвестициях, среди прочих, поборются Марьян Пилипяк, инвестор в акции и криптовалюта; Артем Табако, автор канала о бизнесе, финансах и экономике; Эрик Найман, экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S и другие специалисты.
Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024
А в номинации лучший экспертный инстаблог за первенство будут бороться Роман Кушнир, основатель консалтинговой компании SPE-Consulting, инвестиционного проекта Агро ETF на рынке земли и соучредитель криптоаналитической платформы Cryptoon; Наида Хотинская, инвестор, трейдер, автор курса по инвестициям на фондовом рынке Pro Inves; Михаил Мезин, предприниматель, инвестор, основатель образовательного проекта Easy и другие.
Каждый из претендентов на победу являются безоговорочными специалистами в финсфере. У них есть профильные знания и опыт в инвестициях, которые стремятся передать украинцам, ежедневно «прокачивая» их финграмотность и рассказывая, как достичь финансовых целей и финансовой независимости.
Как поддержать своего фаворита?
Как мы уже говорили, отдать голос могут все желающие. Для этого следует перейти на сайт премии, подробнее ознакомиться с участниками и проголосовать.
Голосование длится до 9 июня. Победителя номинации определяют в зависимости от количества полученных голосов и будут объявлены на церемонии награждения 12 июня в Киеве.
А чтобы увидеть это своими глазами, лично познакомиться с экспертами и пообщаться с ними лицом к лицу, приходите на Fin Blogger Award. Купить билеты можно по ссылке. Кстати, все вырученные за билеты деньги пойдут на бесплатный летний лагерь по финансовой грамотности для детей.
Внесите свой вклад в повышение финансовой грамотности украинцев и поддержите тех, кто каждый день работает над этим. До встречи на Fin Blogger Award!

Купить билет

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.