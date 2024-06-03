Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024 — Finance.ua

Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024 Сегодня 11:55

Как поддержать лучших финансовых блогеров на Fin Blogger Award 2024

Победители премии Fin Blogger Award станут известны уже совсем скоро. Их определят путем голосования, присоединиться к которому сможет каждый желающий.

Среди участников конкурса — украинские блогеры, которые создают украиноязычный контент для социальных сетей на темы денег и инвестиций, а вместе с тем заботятся о повышении финансовой грамотности украинцев.

В этом году лидеров выбирают в следующих номинациях:

Лучший YouTube-канал о финансах

Лучший Telegram-канал об инвестициях

Лучший TikTok об инвестициях

Лучший экспертный инстаблог

Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях

Лучший лектор по инвестиционной тематике

Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер

Лучший социально-ответственный/благотворительный инвестиционный проект

Будущий лидер финансового блогинга

Марьян Пилипяк, инвестор в акции и Артем Табако, автор канала о бизнесе, финансах и экономике; Эрик Найман, экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S и другие специалисты. В каждой из номинаций по несколько претендентов, из которых только один одержит победу. Например, за звание лучшего Telegram-канала об инвестициях, среди прочих, поборютсяинвестор в акции и криптовалюта , автор канала о бизнесе, финансах и экономике;экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S и другие специалисты.

А в номинации лучший экспертный инстаблог за первенство будут бороться Роман Кушнир, основатель консалтинговой компании SPE-Consulting, инвестиционного проекта Агро ETF на рынке земли и соучредитель криптоаналитической платформы Cryptoon; Наида Хотинская, инвестор, трейдер, автор курса по инвестициям на фондовом рынке Pro Inves; Михаил Мезин, предприниматель, инвестор, основатель образовательного проекта Easy и другие.

Каждый из претендентов на победу являются безоговорочными специалистами в финсфере. У них есть профильные знания и опыт в инвестициях, которые стремятся передать украинцам, ежедневно «прокачивая» их финграмотность и рассказывая, как достичь финансовых целей и финансовой независимости.

Как поддержать своего фаворита?

Как мы уже говорили, отдать голос могут все желающие. Для этого следует перейти на сайт премии, подробнее ознакомиться с участниками и проголосовать.

Голосование длится до 9 июня. Победителя номинации определяют в зависимости от количества полученных голосов и будут объявлены на церемонии награждения 12 июня в Киеве.

А чтобы увидеть это своими глазами, лично познакомиться с экспертами и пообщаться с ними лицом к лицу, приходите на Fin Blogger Award. Купить билеты можно по ссылке . Кстати, все вырученные за билеты деньги пойдут на бесплатный летний лагерь по финансовой грамотности для детей.

Внесите свой вклад в повышение финансовой грамотности украинцев и поддержите тех, кто каждый день работает над этим. До встречи на Fin Blogger Award!

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