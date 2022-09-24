Как платить за воду меньше: правила экономии — Finance.ua

Как платить за воду меньше: правила экономии Вчера 09:03 — Личные финансы

Навык экономии воды поможет вам не только улучшить экологическую ситуацию в мире и стране, но и научит правильно распоряжаться деньгами. Меньший расход воды означает меньшие затраты на нее, а значит — позволяет вам сэкономить на коммуналке.

Если у вас дома вода считается по счетчикам, то время от времени можно увидеть, сколько конкретно воды вы используете. Порой секрет экономии кроется там, где вы даже не думали искать, поэтому УНИАН собрал наиболее действенные методы снижения уровня потребления воды в квартире:

починить краны — протекающий смеситель станет причиной не только ржавчины и налета, но и «золотых» платежек по счетам;

правильно использовать чайник — наливать воду строго порционно, а не «про запас» — так можно сэкономить электричество и газ;

не размораживать в воде мясо — пользоваться микроволновкой или оставлять куски мяса на ночь в холодильнике;

не мыть посуду и пищу под проточной водой — лучше набрать в емкость теплую воду, добавить моющее средство (или нет), вымыть все, а ополаскивать под проточной;

купить посудомойку — расход воды в ней значительно ниже, чем во время ручной мойки тарелок.

Так же, как и на кухне, можно снизить расход воды в ванной. Для этого нужно:

перестать выбрасывать пищу в унитаз и каждый раз смывать;

положить в бачок унитаза одну или несколько заполненных водой пластиковых бутылок — вы вытесните нужный объем воды и уменьшите ее расход;

отучиться принимать душ ежедневно — некоторые врачи считают, что это даже вредно;

выключать воду, когда чистите зубы;

поливать растения вечером, а не утром — вечером влага испаряется медленнее и нужно меньше воды на полив;

принимать «быстрый» душ, а не ванну — одна набранная ванна вмещает в себя около 150 л воды.

Проверить все краны, смесители и лейки, и заменить их на более современные — с функцией экономии воды. То же самое касается и сливного бачка с двумя кнопками — такие устройства не просто сливают воду, а регулируют ее, ведь рассчитаны не более чем на 3 и 5 литров.

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