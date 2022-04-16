Как переселенцы могут получить медицинскую помощь без декларации — Finance.ua

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Как переселенцы могут получить медицинскую помощь без декларации

Сегодня 03:25Личные финансы
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Как переселенцы могут получить медицинскую помощь без декларацииКак переселенцы могут получить медицинскую помощь без декларации
Условия работы семейных врачей изменились во время войны, так что теперь переселенцам не нужна декларация, чтобы обратиться за медицинской помощью.
Об этом в интервью с Аллой Мазур рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он отметил, что норму о декларации с семейным врачом на период войны отменили.
«Мы на период войны отменили норму о декларации. И он (переселенец. — Ред.) может обратиться к семейному врачу на местах напрямую и получить направление», — рассказал глава Минздрава.

Справка Finance.ua:

  • в Минцифры рассказали о сервисах, где украинцы, пострадавшие от войны, могут получить бесплатную медицинскую онлайн-консультацию врачей;
  • В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев.

Бесплатные сервисы для украинцев

По материалам: ТСН
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