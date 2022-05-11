Как открыть IT компанию в Эстонии — Finance.ua

Система налогообложения Эстонии проста и ясна, а сами налоги невысокие.
В рейтинге стран налоговой конкурентоспособности 2021 года Эстония занимает первое место.
К примеру, налог на прибыль в Эстонии — 0%. Но до того момента, пока компания не захочет вывести прибыль за границу. То есть платить налог не нужно, пока компания реинвестирует прибыль в свое развитие.
НДС в Эстонии составляет 20%, но при содействии с партнерами резидентами ЕС применяется нулевая ставка налога. Налоговая Эстонии.
Равно как и в Великобритании, нет требований к минимальному размеру уставного капитала и гражданству ее директора. Директором и учредителем может быть одно и то же лицо.
Открыть IT компанию в Эстонии и управлять ее деятельностью, подавать налоговую отчетность можно в режиме он-лайн даже не посещая страну.
Также нельзя обойти вниманием и низкий уровень коррупции в этой стране благодаря диджитализации всех контактов с чиновниками.
По индексу восприятия коррупции в 2021 году Эстония находилась на 13 месте (для сравнения Украина заняла 32 место)
Возможности для стартапов в Эстонии
Стартап экосистема Эстонии очень развита. В стране с населением всего 1,3 миллиона человек работает 9 акселераторов 14 инкубаторов и 33 венчурных инвестиционных фонда (в том числе государственные).
Исследование портала vestbee.com поставило Эстонию на первое место в регионе Восточной и Центральной Европы по объему инвестиций в 2021 году. В стартапы Эстонии было инвестировано 1,2 миллиарда евро.
Специально для фаундеров стартапов создан Startup Visa, позволяющий быстро получить вид на жительство в Эстонии.
Все вышеперечисленное создает постоянный приток высококвалифицированных специалистов, поэтому проблем с поиском сотрудников для технологической компании не предвидится. При этом стоимость жизни, по сравнению с другими европейскими странами, достаточно низкая.
Плюсы Эстонии:
Хорошая репутация юрисдикции
Низкие налоги, особенно для стартапов
Быстрая онлайн регистрация компании (48 часов)
Специальный тип виз Startup Visa для учредителей перспективных технологических компаний
Простота ведения бизнеса с минимумом бюрократических барьеров
Простые и понятные системы бухгалтерского учета
Удобное расположение Эстонии, для граждан Украины не требуется виза
Эстония находится в Европейской экономической зоне и является членом ЕС
Отличная экосистема для стартапов, включая правительственную поддержку
Минимальный уровень коррупции благодаря цифровизации госуслуг
Минусы:
К минусам можно отнести необходимость реального офиса. Это не обязательное требование, но очень желательно и по отзывам предпринимателей очень упрощает взаимодействие с банками и партнерами.
Открыть банковский счет для компании удаленно нельзя, для этого владельцу нужно обратиться в банк лично.