Как открыть IT компанию в Эстонии — Finance.ua
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Как открыть IT компанию в Эстонии

Сегодня 19:00
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Эстония — очень популярная страна для открытия IT компании. Взаимодействовать с госорганами быстро и просто, программа «электронное правительство» в Эстонии работает с 2000 года.
С декабря 2014 года существует процедура получения «электронного гражданства», которая в свою очередь дает доступ нерезидентам ко всем услугам государства, включая регистрацию юрлица в Эстонии.
Сайт e-resident.gov.e .

Налоги в Эстонии

Система налогообложения Эстонии проста и ясна, а сами налоги невысокие.
В рейтинге стран налоговой конкурентоспособности 2021 года Эстония занимает первое место.
К примеру, налог на прибыль в Эстонии — 0%. Но до того момента, пока компания не захочет вывести прибыль за границу. То есть платить налог не нужно, пока компания реинвестирует прибыль в свое развитие.
НДС в Эстонии составляет 20%, но при содействии с партнерами резидентами ЕС применяется нулевая ставка налога. Налоговая Эстонии.
Равно как и в Великобритании, нет требований к минимальному размеру уставного капитала и гражданству ее директора. Директором и учредителем может быть одно и то же лицо.
Открыть IT компанию в Эстонии и управлять ее деятельностью, подавать налоговую отчетность можно в режиме он-лайн даже не посещая страну.
Также нельзя обойти вниманием и низкий уровень коррупции в этой стране благодаря диджитализации всех контактов с чиновниками.
По индексу восприятия коррупции в 2021 году Эстония находилась на 13 месте (для сравнения Украина заняла 32 место)

Возможности для стартапов в Эстонии

Стартап экосистема Эстонии очень развита. В стране с населением всего 1,3 миллиона человек работает 9 акселераторов 14 инкубаторов и 33 венчурных инвестиционных фонда (в том числе государственные).
Исследование портала vestbee.com поставило Эстонию на первое место в регионе Восточной и Центральной Европы по объему инвестиций в 2021 году. В стартапы Эстонии было инвестировано 1,2 миллиарда евро.
Крупнейшие инвестиционные фонды Эстонии:
Список фондов, акселераторов и инкубаторов Эстонии можно просмотреть здесь.
Специально для фаундеров стартапов создан Startup Visa, позволяющий быстро получить вид на жительство в Эстонии.
Все вышеперечисленное создает постоянный приток высококвалифицированных специалистов, поэтому проблем с поиском сотрудников для технологической компании не предвидится. При этом стоимость жизни, по сравнению с другими европейскими странами, достаточно низкая.

Плюсы Эстонии:

  • Хорошая репутация юрисдикции
  • Низкие налоги, особенно для стартапов
  • Быстрая онлайн регистрация компании (48 часов)
  • Специальный тип виз Startup Visa для учредителей перспективных технологических компаний
  • Простота ведения бизнеса с минимумом бюрократических барьеров
  • Простые и понятные системы бухгалтерского учета
  • Удобное расположение Эстонии, для граждан Украины не требуется виза
  • Эстония находится в Европейской экономической зоне и является членом ЕС
  • Отличная экосистема для стартапов, включая правительственную поддержку
  • Минимальный уровень коррупции благодаря цифровизации госуслуг

Минусы:

  • К минусам можно отнести необходимость реального офиса. Это не обязательное требование, но очень желательно и по отзывам предпринимателей очень упрощает взаимодействие с банками и партнерами.
  • Открыть банковский счет для компании удаленно нельзя, для этого владельцу нужно обратиться в банк лично.
Читайте больше в материале -

В какой стране открыть IT компанию

По материалам: Finance.ua
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