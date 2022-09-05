Как оценивается урожай в Украине и будет ли дефицит: прогноз аналитика — Finance.ua

Как оценивается урожай в Украине и будет ли дефицит: прогноз аналитика Сегодня 06:47 — Аграрный рынок

Как оценивается урожай в Украине и будет ли дефицит: прогноз аналитика

Украина, несмотря на войну, в этом году соберет хороший урожай. Дефицита не будет, но предложение некоторых продуктов из оккупированных областей ограничено.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

«Учитывая обстоятельства, при которых Украина осуществляла посев, возделывание и сбор урожая 2022 года, можно сказать, что урожай ожидается довольно неплохой», — сказала она.

Как отметила аналитик, несмотря на уменьшение посевных площадей и невозможность всего спектра мероприятий по обработке и уходу за посевами из-за ограниченности финансовых ресурсов, украинским аграриям удастся получить около 52 млн т зерновых и 15 млн т масличных культур. Для удовлетворения внутренних потребностей украинцев необходимо около 18 млн т зерновых и 2 млн т масличных.

«Все остальное предназначено для экспортных отгрузок для поступления экспортной выручки», — добавила она.

По ее словам, если сравнивать урожайность тех культур, сбор которых в Украине практически закончился, со средними показателями за три последних года, то, по предварительным оценкам Минагрополитики, ситуация следующая:

пшеница: 40,8 ц/га (-2% к среднему показателю за три последних года);

ячмень: 34,6 ц/га (-1%);

рапс: 28,4 ц/га (+9%).

«На основе приведенных данных можно заключить, что Украина может полностью самостоятельно обеспечить себя необходимыми продуктами питания, которые традиционно выращиваются на ее территории», — сказала Литвин.

Ограниченное предложение с оккупированных территорий

По ее словам, исключения будут составлять лишь некоторые позиции овощеводства из-за временной оккупации Херсонской и части Запорожской областей, специализирующихся именно на овощеводстве. Это касается перца, лука, капусты и т.п.

«Однако речь идет не о дефиците, а о немного ограниченном предложении по сравнению с предыдущими годами. Фермеры на территориях, подконтрольных Украине, конечно, увеличили насаждения овощей, однако им вряд ли удалось полностью перекрыть поставки Херсонской и части Запорожской областей», — добавила Литвин.

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