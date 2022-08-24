Как изменится ситуация с ценами на топливо этой осенью: прогноз Кабмина — Finance.ua

Как изменится ситуация с ценами на топливо этой осенью: прогноз Кабмина Сегодня 20:01 — Энергетика

Как изменится ситуация с ценами на топливо этой осенью: прогноз Кабмина

Импортеры смогли полностью переориентировать поставки топлива в Украину в условиях военного времени. Пока рынок находится в состоянии равновесия, но украинцы активно интересуются, изменится ли ситуация в ближайшее время.

Первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире телемарафона Единые новости сообщил, что в Кабинете Министров рассчитывают на сохранение ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов осенью 2022 года. В то же время разработан план действий в случае возникновения нового топливного кризиса.

Кудин утверждает, что импортерам удалось полностью переориентироваться на поставку топлива в сложных условиях военного положения. После полного прекращения импорта нефтепродуктов из россии и беларуси поставщики смогли обеспечить поставки через западную границу. На сегодняшний день дефицита топлива нет. Во всех регионах Украины можно легко заправить автомобиль.

Сегодня рынок топлива в Украине находится в равновесном состоянии. И сейчас очень важно не нарушить эту стабильность, чтобы страна не столкнулась с новым дефицитом топлива, как это было весной.

Также Денис Кудин объяснил, что правительство Украины инициировало возвращение акцизного налога на топливо. Но это нововведение не должно повысить цены на топливо. Сейчас по всему миру отмечается тенденция к снижению цен на нефтепродукты.

Получается, что цена останется на прежнем уровне, потребитель не почувствует изменений цены за счет снижения стоимости топлива. В то же время, бюджет Украины получит дополнительные деньги в дорожный фонд, поскольку акциз направляется на ремонт дорог.

Напомним, что недавно Верховная Рада Украины отказалась вносить в повестку дня рассмотрение законопроекта, предусматривающего возвращение акциза на топливо со стандартной ставкой 100 евро за 1000 литров.

Но ни в коем случае украинцам не стоит опасаться нового дефицита топлива или слишком существенного подорожания. Ситуация на рынке горючего стабильна и с высокой вероятностью будет оставаться такой и осенью 2022 года.

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gsminfo По материалам:

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