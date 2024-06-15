Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Если вы изменили счет в банке или изменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продолжения получения выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщили в ПФУ.

Как изменить банковские реквизиты для пенсионных выплат на портале ПФУ

Сделать это можно, в частности, онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Шаг 1 На портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку Вход и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе О пенсионном обеспечении выберите опцию Внесение изменений в пенсионное дело.
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 3. В открывшемся окне из перечня заявлений выберите опцию Заявление на изменение выплатных реквизитов.
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 4. В полях заявления на экране отредактируйте необходимые данные, проверьте записи.
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 5. При необходимости загрузите скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 6. Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердите, что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение.
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 7. Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Фонд.
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Шаг 8. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе Мои обращения (на панели слева).
Как изменить банковские реквизиты для выплаты пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Напомним, в Украине с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн.
В результате весенней индексации размер минимальной пенсии вырос на 364 гривны и теперь составляет 2725 гривен. Такая выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и не успевшим приобрести достаточный страховой стаж.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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