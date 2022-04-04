Как изменился украинский авторынок с начала войны — Finance.ua

Как изменился украинский авторынок с начала войны

Сегодня 09:04 — Личные финансы

Как изменился украинский авторынок с начала войны

Эксперты Института исследований авторынка описали ключевые изменения и тенденции на рынке и выразили свое видение причин тех или иных процессов.

Поскольку Сервисные центры МВД не регистрировали сделки купли-продажи транспортных средств, точные данные об активности на авторынке также временно недоступны. Однако эксперты использовали данные сайта auto.ria.com, показывающие общую картину на автомобильном рынке Украины.

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Ключевые произошедшие изменения

Значительное количество автомобилей повреждено, уничтожено или покинуло территорию Украины. По предварительным оценкам, безвозвратно потеряно минимум 500 тысяч транспортных средств, еще 300 тысяч покинуло территорию Украины. Всего из активной части авторынка выбыло более миллиона авто.

Спрос на транспортные средства не снизился — на отдельные модели, наоборот, он мог в определенные моменты превышать предложение. Как следствие, количество предложений по продаже подержанных авто (в рамках auto.ria.com) уменьшилось вдвое: со 160 тысяч в феврале до 85 тысяч на сегодня.

Предложение продажи авто в большей степени сохраняется в регионах, где не идут активные боевые действия. Лидером оказалась Львовская область. В настоящее время в регионе продается 11 тысяч автомобилей, что составляет 13% от общего количества объявлений на упомянутом ресурсе.

Ценовая структура рынка не изменилась: большинству украинцев по-прежнему интересны автомобили стоимостью $5-8 тысяч.

Рейтинг самых популярных моделей существенно изменился. Из «топов», которые в привычных условиях почти повторялись из месяц в месяц, исчезли ранее популярные модели. Наибольший интерес покупателей наблюдался к Mercedes-Benz Vito. Это можно объяснить практичностью и универсальностью, которые в военное время очень важны.

Существенно уменьшилось количество предложений продаж новых автомобилей, часть автосалонов временно прекратили свою работу. Однако активность на рынке присутствует. На auto.ria.com дилеры предлагают к продаже 763 легковушки.

Автомобилестроение в Украине практически остановилось. Количество изготовленных машин методом крупноузловой сборки на украинских заводах и до полномасштабного вторжения было небольшим, около 1000 легковушек в месяц.

Чего следует ждать в будущем?

В условиях войны невозможно сделать точный прогноз, ведь мы находимся в условиях полной неопределенности, и ситуация может измениться в любой момент. Поэтому эксперты выделили глобальные тенденции, которые с большой вероятностью могут произойти в будущем.

Мировоззренческие изменения восприятия автомобилей. После того как машины спасли сотни тысяч украинцев, дав возможность эвакуироваться из особо горячих точек, и сотен тысяч тонн перевезенной волонтерской помощи, типично-советское «авто — это роскошь» уйдет в прошлое. Автомобиль наконец-то будет восприниматься просто как средство для передвижения и работы.

Отмена таможенных платежей на период военного положения (закон уже принят, ожидаем подписи Президента) и либерализация импорта после победы. Для восстановления экономики и развития малого и среднего бизнеса доступный транспорт будет необходим.

Потерянные и уничтоженные автомобили будут заменяться ввезенными из-за границы.

Рост стоимости топлива будет влиять на популярность тех или иных моделей. Будет расти спрос на экономичные автомобили.

Уменьшится количество подержанных советских и российских автомобилей. На уменьшение популярности будут влиять как подорожание топлива, так и возможные сложности с поставкой запчастей. Особенно процессу будет способствовать удешевление легализации подержанных автомобилей из-за рубежа.

Спрос на новые авто может быть невысоким из-за общего снижения покупательной способности украинцев, а также отсутствия программ кредитования и лизинга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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