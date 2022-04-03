Как действовать при ДТП за границей: полезные советы — Finance.ua

Как действовать при ДТП за границей: полезные советы

Вчера 16:04 — Личные финансы

Многие граждане из-за опасности в Украине выехали в соседние государства. Многие из них добирались туда на собственных машинах.

Однако на дороге всегда нужно быть бдительным, особенно за границей, ведь минимальное нарушение — и можно «влететь» на неплохой штраф.

Как вести себя при страховом случае в другой стране — рассказала руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач во время вебинара «Зеленая карта: все что нужно знать при выезде за границу».

1. Первое, что вы должны сделать — это зафиксировать место ДТП, обязательно сфотографировав и место происшествия, и повреждение всех автомобилей.

2. При необходимости вызовите полицию и другие службы. При этом не оставляйте место ДТП до приезда полиции, а также не прикасайтесь ни к чему — даже если автомобиль мешает проезду или вообще перекрывает движение других автомобилей, ни в коем случае нельзя его трогать.

«Если полиция дала вам согласие на это, повреждения авто незначительны, а также нет пострадавших, то можно оформить Европротокол. Обязательным условием его оформления является то, что все его участники должны иметь полисы страхования — либо автогражданка, либо Зеленая карта, либо пограничное страхование», — посоветовала эксперт.

3. Следующий шаг, о котором придется позаботиться — сбор данных всех остальных участников ДТП и свидетелей. Запишите фамилию водителя, его контактный телефон, название страховой компании, номер полиса. Узнайте контакты свидетелей.

Не подписывайте никаких документов, содержание которых вам не понятно. Но если этого не избежать, укажите на украинском языке, что вы не понимаете содержание документа и языка, на котором он составлен.

4. Сфотографируйте все документы, оформленные на месте ДТП (справка полиции, Европротокол и т.п.). Эксперты вообще советуют фотографировать все, что можно — лишним оно не будет.

5. После всего этого следует проинформировать свою страховую компанию о страховом случае.

«У многих страховых компаний сейчас есть QR-код, в который зашита ссылка на сайт страховой компании, где вы можете оставить электронную заявку — так вам сразу поступит номер вашего страхового дела и информация о том, что ваше обращение зафиксировано», — подытожила Горбач.

Нужна ли Зеленая карта для выезда за границу?

Напомним, 1 марта 2022 года Нацбанк Украины издал распоряжение, согласно которому гражданам, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нужно иметь полис страхования «Зеленая карта». Таких договоренностей достигли с 4 странами — Польшей, Венгрией, Молдовой и Словакией. То есть при пересечении границы с этими странами наличие Зеленой карты не будет проверяться.

Однако эксперты отмечают, что, согласно решению НБУ, страны договорились о том, чтобы этот полис не проверять. Но решение о том, чтобы у водителей не было Зеленой карты, не было. То есть водители могут уехать без Зеленой карты, но оформить ее или другую страховку все же придется.

Мы как надежный и самый крупный маркетплейс в Украине стараемся сделать покупку полисов максимально доступной и простой. Так что берегите свое время и нервы — оформляйте Зеленую карту на Finance.ua.

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