Как изменились доходы украинских семей с начала войны (результаты опроса) — Finance.ua

Как изменились доходы украинских семей с начала войны (результаты опроса) Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как изменились доходы украинских семей с начала войны (результаты опроса)

Уровень благосостояния собственной семьи, как правило, гражданами оценивается лучше, чем экономическая ситуация в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова за январь 2024 года.

В мае 2021 года только 36% оценивали его как «очень» или «достаточно» плохой, 48% — как «не плохой и не добрый», 14% — как «хороший» или «очень хороший»). Уже в декабре 2023 оценки уровня благосостояния собственной семьи несколько ухудшились (соответственно 37%, 51% и 10,5%) и статистически значимо не отличались от тех, которые наблюдались в сентябре-октябре 2022, но в январе 2024 снова наблюдалось их улучшение (соответственно 32%, 52% и 12,5%) — они статистически значимо не отличаются от тех показателей, которые наблюдались в феврале-марте 2023 г.

При оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки позволяют совершать семейные доходы, после начала полномасштабной агрессии в январе 2024 года доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты, составляет 11%.

Вместе с тем, отвечая на вопрос: «Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?», 25% респондентов высказывают, что они значительно уменьшились, 33% несколько уменьшились, 32% что они не изменились, только 4% — что они несколько увеличились и только 0,7% — что они значительно увеличились.

Как зарабатывают? По сравнению с августом 2023 г. возросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу (с 41% до 48%) и снизились доля тех, кто называет временную работу (с 9% до 5%) и материальную помощь из разных источников (с 5% до 2%).

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