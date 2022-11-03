Как изменились цены на новостройки: исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились цены на новостройки: исследование

Личные финансы
25
Как изменились цены на новостройки: исследование
Как изменились цены на новостройки: исследование
Стоимость новостроек за период сентябрь — октябрь 2022 заметно выросла.
Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса Dom.Ria.
По состоянию на конец октября в Украине работает 72% отделов продаж новостроек. Больше всего в Черкасской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
После ракетных обстрелов Украины россией 10 октября массовое закрытие отделов продаж не зафиксировано. К примеру, на начало октября в Киевской области (с Киевом включительно) работало 744 отдела продаж, на конец октября количество сохранилось то же самое.
Что касается класса новостроек, то сейчас 61,6% — комфорт, 17,7% — стандарт, 13,1% — элитное жилье и 7,56% — эконом.

Готовность жилья

От общего числа работающих новостроек 25% — полностью готовое жилье. В Киеве это количество составляет 27%, в Киевской области — 20%. С начала сентября и на конец октября в Украине сдана в эксплуатацию 91 новостройка, из них — 140 секций, а в Киеве — 11 новостроек и 22 секции. Также по состоянию на конец октября 155 новостроек Украины прекратили строительство.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria

Цены

Средняя цена м² на конец октября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 45 261 грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году в тот же период и на 3% больше, чем в сентябре.
Среди лидеров по росту цены — Закарпатская область. Цена за м² на конец октября в 1-комнатной квартире — 37 331 грн, что на 76% больше, чем в прошлом году.
Наименьшая средняя стоимость за м² в 1-комнатной квартире зафиксирована в Сумской области — 16 318 грн, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом.
Также зафиксировано и незначительное падение цены. Например, в Киевской области средняя стоимость за м² в 1-комнатной квартире — 26 234 грн, что на 27% больше, чем в прошлом году, но на 2% меньше, чем в сентябре этого года.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria

Справка Finance.ua:

  • рынок недвижимости в пригороде столицы показывает следующие результаты: дешевле всего квартиры стоят в Обухове и Ворзеле — 22 000 и 20 600 грн (соответственно) за квадратный метр. Самые дорогие квартиры в Вышгороде, Ирпене, Буче и Петропавловской Борщаговке;
  • цены на «первичку» в западных регионах Украины все активнее приближаются к столичным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.