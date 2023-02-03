Как изменилась стоимость одного «квадрата» жилья: цены в разных районах Киева — Finance.ua

Как изменилась стоимость одного «квадрата» жилья: цены в разных районах Киева 03.02.2023, 09:01 — Недвижимость

За год стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Киева выросла с 46 700 грн до 49 880 грн, в среднем на 3 180 грн.

Как рассказал риэлтор-практик, гендиректор риэлторского объединения «Простор» Сергей Курганов, существует методика по обоснованию стартовой цены на недвижимость на вторичном рынке жилья.

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«Перед началом войны, за 2-3 дня, я делал аналитику по статистике для клиента. Сейчас я сравнил цены, которые были в феврале 2022 года и теперь. Могу сказать, что в долларовом эквиваленте цены за „квадрат“ остались почти на том же уровне Но учитывая, что курс доллара вырос почти вдвое, то соответственно, что в гривне квартиры подорожали — это факт, например, если трехкомнатная квартира на Троещине стоила 100 тысяч долларов (2 млн 600 тыс. грн), то сейчас те же 100 тысяч долларов — это уже 4 млн 100 тысяч гривен», — объясняет эксперт.

Цены за «квадрат» жилья в разных районах Киева:

Деснянский — 40 287 грн

Дарницкий — 45 220 грн

Святошинский — 45 649 грн

Днепровский — 47 067 грн

Подольский — 47 483 грн

Оболонский — 49 624 грн

Соломенский — 50 651 грн

Шевченковский — 57 153 грн

Голосеевский — 57 646 грн

Печерский — 80 014 грн.

Спрос

Эксперт подчеркивает, что спросом в Киеве и дальше будут пользоваться однокомнатные квартиры, а также расположенные недалеко от станций столичного метро.

«На квартиры у метро всегда есть спрос. Правда, сейчас стали менее популярны однокомнатные квартиры на верхних этажах — соответственно из-за отключения электроэнергии. Клиенты останавливают свой выбор на нижних этажах, чтобы не пришлось ходить пешком», — отмечает специалист.

Дома

Также он отмечает, что на фоне частых отключений электроэнергии люди предпочитают загородные дома, а не квартиры в городе.

«На загородные дома очень резко поднялся спрос, несмотря на то, что сейчас зима. А зимой этот сегмент рынка раньше был совершенно непопулярным — потому что в загородном доме нужно убирать снег, отапливать его, содержать в порядке. Сейчас все изменилось, и наблюдается повышенный спрос на такую недвижимость. По стоимости трудно вывести какую-то среднюю цену, например, пригодный для жизни дом с более современными условиями, отделкой, с наличием твердотопливного котла или другого альтернативного источника обогрева — камин, печка, стоит в среднем 20-25 тысяч гривен. Это дом среднего статуса площадью 100 „квадратов“, которому от 5 до 15 лет. В зависимости от состояния дома, наполнения и местоположения его стоимость может достигать до 7 тысяч долларов в месяц. Но люди, уставшие от регулярных отключений электроэнергии в Киеве, покупают такую недвижимость. И спрос на нее не уменьшается уже третий месяц», — рассказывает Сергей Курганов.

Как искать реальную стоимость жилья

Сергей Курганов советует не поддаваться общему ажиотажу, когда на каждом шагу начинают говорить о якобы подорожании жилья. Не стоит сразу залезать в интернет и читать все объявления на известных ресурсах.

«Здесь стоит не забывать, что объявления в интернете — это только предложение. Люди просто дают рекламу, что у них есть квартира и они просят за нее, например, 50 тысяч долларов, и не больше. Здесь следует ориентироваться на базу реальных риэлторских сделок. Эта информация наиболее ценна для тех, кто хочет продать или приобрести квартиру. Оценивать стоимость квартиры по объявлениям в интернете — это неправильно. К сожалению, аналитику у нас делают по объявлениям в интернете, а не по статистическим данным риелторов», — резюмирует эксперт.

Мы ранее писали , что квартиры на вторичном рынке продаются гораздо активнее, чем в новостройках, говорят риелторы.

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В категории жилья с «вторички» даже во время войны есть категории людей, которые хотят как продать, так и купить недвижимость. Одним, например, нужно уехать за границу. Другие переезжают из опасных регионов в относительно безопасный Киев. И если есть сбережения, то покупают здесь жилье. То есть какой-то спрос все равно есть. Хотя он, конечно, не такой, как до полномасштабного вторжения.

Справка Finance.ua:

Минимальная стоимость 1-комнатной квартиры, вторичный рынок по районам:

Святошинский, Днепровский и Дарницкий районы — $20 000;

Деснянский район — $25 000;

Соломенский, Подольский районы — $25 000;

Оболонский, Голосеевский районы — $30 000;

Шевченковский район — $35 000;

Печерский район — $40 000.

ТСН По материалам:

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