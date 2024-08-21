Как и за что могут пересчитать стоимость коммунальных услуг — Finance.ua

Как и за что могут пересчитать стоимость коммунальных услуг Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как и за что могут пересчитать стоимость коммунальных услуг

Пересчет стоимости коммунальных услуг осуществляется при отклонении параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг.

Так, в частности, пересчитать стоимость могут за следующие отклонения:

снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствие их давлению на входе в дом;

снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);

перерывов в предоставлении услуг, которые обусловлены в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

несоответствие состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;

несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т. д.

Как происходит перерасчет

Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно произвести перерасчет согласно требованиям настоящего Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором. Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца, начиная с даты принятия решения об удовлетворении требований.

Пересчет по акту-претензии, поступивший от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена ​​услуга несоответствующего качества.

При этом важно знать, что перерасчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности — в оплату будущих платежей.

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Важно! Порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных российской федерацией территориях.

Напоминаем, порядок оформления претензий потребителей определен статьями 27−28 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» Порядка проведения проверки соответствия качества предоставления некоторых коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом параметрам, предусмотренным договором о предоставлении соответствующих услуг, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины 27 декабря 2018 г. № 1145.

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Я і закон По материалам:

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