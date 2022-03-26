Как будет работать валютный рынок в условиях военного положения — Finance.ua

Как будет работать валютный рынок в условиях военного положения

Сегодня 08:03 — Валюта

Finance.ua расскажет, какие шаги уже удалось реализовать на валютном и финансовом рынках.

Официальный курс гривны зафиксирован на уровне 29,25 и введен ряд временных валютных ограничений. Так, уполномоченным учреждениям запрещено торговать валютными ценностями, кроме операций по покупке иностранной валюты для приобретения товаров критического импорта по перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины, а также валютным операциям для проведения мобилизационных и других мероприятий в сферах обеспечения национальной безопасности и обороны.

Национальный банк ввел запрет на проведение трансграничных валютных платежей. Исключение из соответствующего запрета — расчеты и обналичивание с использованием платежных карт за рубежом и ряд других операций.

Национальный банк вернул требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков при перемещении валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тыс. евро (в эквиваленте), в частности, документы о снятии наличных с собственных счетов или приобретении банковских металлов.

Украинцы, на счета которых был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами. Главное, чтобы сумма взыскания по исполнительному документу по отношению к такому лицу не превышала 100 тыс. гривен.

В случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции с него без учета ареста до окончания военного положения в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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