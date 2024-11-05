Кабмин запустил программу льготных кредитов для производителей оружия и военной техники — Finance.ua

Кабмин запустил программу льготных кредитов для производителей оружия и военной техники Сегодня 19:45 — Кредит&Депозит

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому украинские производители вооружения и военной техники получат доступ к программе льготных кредитов. Правительство ожидает, что производители смогут производить больше оружия и быстрее поставлять его на фронт.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей экономики Герман Сметанин.

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Процентная ставка для производителей составит 5%, остальные проценты будут оплачены государством. На реализацию программы до конца года предусмотрено 263,4 млн грн.

Размер кредита — до 100 млн грн на оборотный капитал до трех лет и до 500 млн на инвестиционные проекты до пяти лет.

Средства можно использовать для разработки, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения, которые используются для удовлетворения потребностей Сил обороны.

Программа будет доступна предприятиям, которые Минстратегпром уже определил критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.

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