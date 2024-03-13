Кабмин увеличил размер соцпомощи детям погибших защитников-добровольцев — Finance.ua

Кабмин увеличил размер соцпомощи детям погибших защитников-добровольцев Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Кабмин увеличил размер соцпомощи детям погибших защитников-добровольцев

Правительство увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Правительство урегулировало вопрос выплат соцпомощи и детям добровольцев, которым в соответствии с Законом Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ установлен статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины», — говорится в сообщении.

О ком идет речь

Речь идет о детях погибших (умерших) защитников и защитниц Украины из числа лиц, добровольно участвовавших в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).

Размер пособия

С 1 апреля автоматически повысится размер выплаты с 2361 грн. до 7800 грн. на одного несовершеннолетнего и до 6100 грн. — на каждого, если в семье двое и более детей.

«Минветеранов обратилось в Минсоцполитики с просьбой урегулировать вопрос назначения выплат в связи с утратой кормильца членам семей погибших. Как результат, с 1 апреля дети погибших добровольцев будут получать адресную помощь в повышенных размерах», — прокомментировал решение и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Напомним, выплаты от государства получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц.

В марте, вместе с повышением пенсий, правительство ввело ограничения на будущие выплаты ветеранам войны. Теперь они не будут привязаны к прожиточному минимуму.

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