Кабмин утвердил создание системы «э-Консул» — Finance.ua
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Кабмин утвердил создание системы «э-Консул»

Казна и Политика
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Кабмин утвердил создание системы «э-Консул»
Кабмин утвердил создание системы «э-Консул»
Кабинет Министров поручил Министерству иностранных дел обеспечить работу информационно-коммуникационной системы «э-Консул».
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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На заседании 16 августа правительство утвердило Положение об информационно-коммуникационной системе «э-Консул». В частности, дополнило перечень функций МИД пунктом о создании, обеспечении функционирования и модернизации информационно-коммуникационных систем консульской службы.
МИД должен обеспечить ввод в эксплуатацию системы «э-Консул» в пределах уже предусмотренных расходов госбюджета на соответствующий год. А также на средства международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством.
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Мельничук не уточняет, что это за система. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, она создана для цифровизации и автоматизации консульских услуг.
Напомним, в 2021 году МИД уже объявлял тендер на сопровождение и техническую поддержку функционирования ИТС «э-Консул». В документации этого тендера речь шла об услугах по доработке функционала «э-очереди» — электронной очереди МИД для получения консульских услуг, а также развертывания новых релизов модулей ИТС «э-консул».
По материалам:
hromadske
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