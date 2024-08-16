Кабмин утвердил создание системы «э-Консул» — Finance.ua

Кабмин утвердил создание системы «э-Консул» Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Кабмин утвердил создание системы «э-Консул»

Кабинет Министров поручил Министерству иностранных дел обеспечить работу информационно-коммуникационной системы «э-Консул».

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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На заседании 16 августа правительство утвердило Положение об информационно-коммуникационной системе «э-Консул». В частности, дополнило перечень функций МИД пунктом о создании, обеспечении функционирования и модернизации информационно-коммуникационных систем консульской службы.

МИД должен обеспечить ввод в эксплуатацию системы «э-Консул» в пределах уже предусмотренных расходов госбюджета на соответствующий год. А также на средства международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством.

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Мельничук не уточняет, что это за система. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, она создана для цифровизации и автоматизации консульских услуг.

Напомним, в 2021 году МИД уже объявлял тендер на сопровождение и техническую поддержку функционирования ИТС «э-Консул». В документации этого тендера речь шла об услугах по доработке функционала «э-очереди» — электронной очереди МИД для получения консульских услуг, а также развертывания новых релизов модулей ИТС «э-консул».

hromadske По материалам:

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