МИД работает над цифровизацией консульских услуг для украинцев за рубежом — Finance.ua

МИД работает над цифровизацией консульских услуг для украинцев за рубежом Сегодня 20:41 — Личные финансы

С 2022 года количество украинских граждан за рубежом значительно выросло, но возможности консульской службы не успели за этим ростом. Это создает трудности в удовлетворении спроса на консульские услуги.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

«Поэтому идея через цифровизацию, через перевод части услуг в дистанционный формат снизить нагрузку на консульства и дать гражданам беспрепятственный доступ к этим услугам», — заявил он.

Читайте также В Польше на 20% сократили предоставление консульских услуг украинцам

Представитель МИД добавил, что сейчас ведется модернизация информационно-коммуникационной системы консульских услуг, и уже в ближайшее время планируется начать ее закрытое тестирование.

«Запуск этой обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30−80% в зависимости от типа услуг», — заявил он.

Тихий добавил, что в сотрудничестве с Минцифры в новую систему будет интегрирована возможность шеринга документов через приложение «Дія», что сделает процесс еще более удобным для пользователей.

Покупайте полис зеленой карты онлайн, чтобы не переплачивать на границе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.