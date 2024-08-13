МИД работает над цифровизацией консульских услуг для украинцев за рубежом — Finance.ua
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МИД работает над цифровизацией консульских услуг для украинцев за рубежом

Личные финансы
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С 2022 года количество украинских граждан за рубежом значительно выросло, но возможности консульской службы не успели за этим ростом. Это создает трудности в удовлетворении спроса на консульские услуги.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.
«Поэтому идея через цифровизацию, через перевод части услуг в дистанционный формат снизить нагрузку на консульства и дать гражданам беспрепятственный доступ к этим услугам», — заявил он.
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Представитель МИД добавил, что сейчас ведется модернизация информационно-коммуникационной системы консульских услуг, и уже в ближайшее время планируется начать ее закрытое тестирование.
«Запуск этой обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30−80% в зависимости от типа услуг», — заявил он.
Тихий добавил, что в сотрудничестве с Минцифры в новую систему будет интегрирована возможность шеринга документов через приложение «Дія», что сделает процесс еще более удобным для пользователей.
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По материалам:
РБК-Україна
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