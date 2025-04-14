Кабмин утвердил схему должностных окладов для госслужащих аппарата Верховной Рады — Finance.ua

Кабмин утвердил схему должностных окладов для госслужащих аппарата Верховной Рады Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Кабмин утвердил схему должностных окладов для госслужащих аппарата Верховной Рады

Кабинет Министров утвердил схему должностных окладов для государственных служащих с учетом семей и уровней должностей в аппарате органа законодательной власти.

Об этом говорится в постановлении , опубликованном на Правительственном портале.

«Утвердить схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей в аппарате органа законодательной власти, который прилагается», — отмечается в документе.

В то же время устанавливается, что уровни должностей государственной службы в аппарате органа законодательной власти определяются в соответствии с каталогом типовых должностей государственной службы в аппарате органа законодательной власти, утвержденным Председателем Верховной Рады Украины.

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Постановление вступает в силу с дня его опубликования и применяется с 1 апреля 2025 года.

Согласно схеме должностных окладов:

для грейда 1 установлен оклад в 119465 грн;

для грейда 4 — 70 689 грн;

для грейда 5 — 67 155 грн;

для грейда 6 — 63 797 грн;

для грейда 7 — 54 500 грн;

для грейда 8 — 54 376 грн;

для грейда 9 — 51 787 грн;

для грейда 10 — 49 321 грн;

для грейда 11 — 37 939 грн;

для грейда 12 — 29 184 грн.

Также в документе отмечается, что должностные оклады заместителей руководителя аппарата органа законодательной власти устанавливаются на 5% ниже должностного оклада руководителя аппарата органа законодательной власти, определенного представленной схемой.

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«Должностные оклады первых заместителей (в случае наличия) и заместителей руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей подразделений устанавливаются на 4,5% ниже, чем должностной оклад соответствующего руководителя структурного подразделения, подразделения по соответствующей семье должностей, к которой отнесена должность первого заместителя (заместителя) руководителя структурного подразделения, определенного этой схемой», — добавляется в акте.

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Укрінформ По материалам:

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