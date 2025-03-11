Реформа оплаты труда госслужащих: Рада приняла законопроект — Finance.ua

Реформа оплаты труда госслужащих: Рада приняла законопроект Сегодня 15:02 — Личные финансы

Реформа оплаты труда госслужащих: Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины приняла правительственный законопроект № 8222, который предусматривает внедрение единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада приняла законопроект № 8222, который внедряет единые подходы к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Всего за 259 голосов», — отметил он.

По словам Железняка, народные депутаты не поддержали правки, касающиеся повышения зарплат для Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства цифровой трансформации и Министерства экономики. Однако была принята правка, которая предусматривает повышение зарплат для Государственной аудиторской службы.

«Также не была поддержана правка о зарплатах аппарата Верховной Рады, которая предусматривала возможность установления надбавки за выслугу лет более 30% оклада работникам Аппарата ВРУ», — добавил он.

Согласно законопроекту, заработная плата государственного служащего учитывает его квалификацию и опыт, важность и сложность работы в должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей.

Согласно законопроекту, заработная плата государственного служащего учитывает квалификацию и опыт, важность и сложность работы в должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей.

Зарплата госслужащих состоит из двух частей:

Устойчивая заработная плата — должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг.

Вариативная заработная плата — премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности, а также месячные или квартальные премии.

Отмечено, что постоянная заработная плата является фиксированной выплатой и основным вознаграждением за исполнение должностных обязанностей, а вариативная зависит от личного взноса государственного служащего в общий результат работы органа.

Кроме того, госслужащие могут получать гарантийные и компенсационные выплаты, не входящие в состав их постоянной или вариативной зарплаты и не учитываемые при формировании фонда заработной платы. К таким выплатам относятся компенсации за доступ к государственной тайне, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, денежное пособие при предоставлении основного отпуска, а также другие гарантийные выплаты.

Законопроект также предусматривает премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности или месячные/квартальные премии в зависимости от личного взноса государственного служащего.

«Общий размер премий, которые может получить государственный служащий за год, не может превышать 30% фонда его устойчивой заработной платы», — говорится в законопроекте.

Минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы в органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов или районов в городах, не может быть менее 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января (сейчас — 7570 гривен).

УНН По материалам:

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