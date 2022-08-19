Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок

Казна и Политика
100
Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок
Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок, IvanSemenovich
Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября.
Об этом сообщила Юлия Свириденко — первый вице-премьер — министр экономики, в эфире совместного телемарафона.
По ее словам, это важный шаг, необходимый для бизнеса — чтобы работники могли участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.
Читайте также
«С 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата — не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя», — заявила Свириденко.
Она добавила, что срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет 7 дней включительно. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку на портале «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.