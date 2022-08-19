Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок — Finance.ua

Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу: когда и на какой срок, IvanSemenovich

Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщила Юлия Свириденко — первый вице-премьер — министр экономики, в эфире совместного телемарафона.

По ее словам, это важный шаг, необходимый для бизнеса — чтобы работники могли участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.

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«С 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата — не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя», — заявила Свириденко.

Она добавила, что срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет 7 дней включительно. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку на портале «Дія».

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ТСН По материалам:

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