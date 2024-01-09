Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги — Finance.ua
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Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги

Казна и Политика
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Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги
Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.
Об этом идет речь на сайте правительства.
Согласно постановлению, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных рф.
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Кроме того, документом на оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату завершения временной оккупации.
Напомним, при назначении жилищной субсидии не учитываются депозиты до 100 тысяч гривен и доходы от их размещения. Об этом напомнили в ПФУ, отвечая на вопросы украинцев о влиянии депозитов и начисленных процентов на субсидии.
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По материалам:
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