Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги — Finance.ua

Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги

Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Об этом идет речь на сайте правительства.

Согласно постановлению, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных рф.

Читайте также В Украине дорожает коммуналка (инфографика)

Кроме того, документом на оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату завершения временной оккупации.

Напомним, при назначении жилищной субсидии не учитываются депозиты до 100 тысяч гривен и доходы от их размещения. Об этом напомнили в ПФУ, отвечая на вопросы украинцев о влиянии депозитов и начисленных процентов на субсидии.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.