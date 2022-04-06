Кабмин одобрил привлечение кредита €150 млн у немецкого KfW — Finance.ua

Кабмин одобрил привлечение кредита €150 млн у немецкого KfW

Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Кабмин одобрил привлечение кредита €150 млн у немецкого KfW

Кабинет Министров одобрил привлечение кредита 150 млн евро у немецкого банка KfW.

Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.

«Одобрен проект Соглашения о ссуде между Кабинетом Министров Украины („заемщик“) и KfW, Франкфурт-на-Майне („KfW“) на 150 млн евро в поддержку предпринимательства», — написал он.

Кроме того, предусмотрено выделить Министерству обороны 32,809 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины.

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