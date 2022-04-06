Кабмин одобрил привлечение кредита €150 млн у немецкого KfW — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Кабмин одобрил привлечение кредита €150 млн у немецкого KfW

Сегодня 11:46Казна и Политика
32
Кабмин одобрил привлечение кредита €150 млн у немецкого KfWКабмин одобрил привлечение кредита €150 млн у немецкого KfW
Кабинет Министров одобрил привлечение кредита 150 млн евро у немецкого банка KfW.
Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.
Читайте также
«Одобрен проект Соглашения о ссуде между Кабинетом Министров Украины („заемщик“) и KfW, Франкфурт-на-Майне („KfW“) на 150 млн евро в поддержку предпринимательства», — написал он.
Кроме того, предусмотрено выделить Министерству обороны 32,809 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.