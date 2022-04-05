Выделенная Украине финансовая помощь превысила 20 млрд долларов, — глава НБУ

Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Выделенная Украине финансовая помощь превысила 20 млрд долларов, — глава НБУ

Общая сумма помощи Украине, выделенной странами Запада и международными финансовыми организациями, превысила 20 млрд долларов. Часть этих средств Украина уже получила.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью международной организации Toronto Centre

«Я хотел бы отметить беспрецедентную помощь, оказанную МВФ. Помощь МВФ, Всемирного банка, ЕС, Европейского Инвестиционного банка и стран-партнеров тоже получили. Мы очень благодарны им всем», — отметил глава НБУ.

По его словам, финансовая помощь, выделенная Украине, в настоящее время превышает 20 миллиардов долларов. «Часть уже выплачена», — добавил Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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