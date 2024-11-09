Кабмин одобрил обновленный проект госбюджета на 2025 год — Finance.ua

Кабмин одобрил обновленный проект госбюджета на 2025 год Сегодня 12:28 — Казна и Политика

Кабмин одобрил обновленный проект госбюджета на 2025 год

Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год до второго чтения в Верховной Раде.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, стоящие перед нашим государством. Это наша гарантия, что у Украины будет необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее», — написал Шмигаль.

Как распределят средства

По его словам, на нужды обороны планируется выделить 2,2 трлн. грн. Эти средства украинских налогоплательщиков будут направлены на закупку нового оружия, дронов и военной техники.

Ко второму чтению чиновники увеличили расходы в проекте бюджета на 50 миллиардов гривен:

Образование: дополнительно предлагается выделить 24 млрд грн, из которых 12 млрд назначены на доплаты учителям, еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в сфере образования.

дополнительно предлагается выделить 24 млрд грн, из которых 12 млрд назначены на доплаты учителям, еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в сфере образования. Медицина: предлагают дополнительное финансирование на 6,3 млрд. грн.

предлагают дополнительное финансирование на 6,3 млрд. грн. Поддержка ветеранов: дополнительные 5 млрд грн предлагают направить в поддержку ветеранов.

Также в 2025 году Дорожный фонд финансироваться не будет, однако на ремонт дорог, важных для обороны и экономики, выделяют 12,6 млрд грн.

Кроме этого, правительство предусмотрело полное финансирование программы «єВідновлення».

Напомним, ранее глава Комитета по организации государственной власти и глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщала , что в проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».

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