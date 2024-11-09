Кабмин одобрил обновленный проект госбюджета на 2025 год — Finance.ua

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Кабмин одобрил обновленный проект госбюджета на 2025 год

Казна и Политика
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Кабмин одобрил обновленный проект госбюджета на 2025 год
Кабмин одобрил обновленный проект госбюджета на 2025 год
Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год до второго чтения в Верховной Раде.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
«Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, стоящие перед нашим государством. Это наша гарантия, что у Украины будет необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее», — написал Шмигаль.

Как распределят средства

По его словам, на нужды обороны планируется выделить 2,2 трлн. грн. Эти средства украинских налогоплательщиков будут направлены на закупку нового оружия, дронов и военной техники.
Ко второму чтению чиновники увеличили расходы в проекте бюджета на 50 миллиардов гривен:
  • Образование: дополнительно предлагается выделить 24 млрд грн, из которых 12 млрд назначены на доплаты учителям, еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в сфере образования.
  • Медицина: предлагают дополнительное финансирование на 6,3 млрд. грн.
  • Поддержка ветеранов: дополнительные 5 млрд грн предлагают направить в поддержку ветеранов.
Также в 2025 году Дорожный фонд финансироваться не будет, однако на ремонт дорог, важных для обороны и экономики, выделяют 12,6 млрд грн.
Кроме этого, правительство предусмотрело полное финансирование программы «єВідновлення».
Напомним, ранее глава Комитета по организации государственной власти и глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщала, что в проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».
По материалам:
Finance.ua
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