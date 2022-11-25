Кабмин одобрил гумпомощь Африке и Азии — Finance.ua

Кабмин одобрил гумпомощь Африке и Азии
Правительство одобрило оказание гуманитарной помощи государствам Африки и Азии в виде зерна пшеницы или кукурузы общим объемом до 125 тысяч метрических тонн.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 ноября.
Отмечается, что МВД и ГСЧС поручили «обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи — зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тыс. метрических тонн» путем поставки в Судан, Йемен, Кению и Нигерию.
Для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тыс. метрических тонн выделено 900 млн грн.
Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы из средств резервного фонда госбюджета. А МИД — согласовать с ООН и соответствующими органами государств Африки и Азии вопрос о поставках товаров гуманитарной помощи из украинских морских торговых портов в порты назначения (на условиях поставок CIF) и передаче гуманитарной помощи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью