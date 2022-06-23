Израиль разрешит части украинских беженцев устроиться на работу — Finance.ua

Израиль разрешит части украинских беженцев устроиться на работу Сегодня 19:17

Начиная с 1 июля украинцы, прибывшие в Израиль до начала войны на территории Украины — смогут трудоустроиться. Решение затронет около 13 тысяч украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Haaretz

Решение будет касаться украинцев, которые сегодня находятся в Израиле, у которых истек срок действия туристических виз.

В то же время гражданам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения россии, МВД продлило вид на жительство до конца июля.

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