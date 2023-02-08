Из-за войны в банках выросла доля неработающих кредитов — Finance.ua

Из-за войны в банках выросла доля неработающих кредитов Сегодня 15:47 — Кредит&Депозит

Из-за войны в банках выросла доля неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов в банках в 2022 году выросла до 38% в результате войны.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 января 2023 года 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года. Объем неработающих кредитов вырос за год на 87 млрд грн до 432 млрд грн», — говорится в сообщении.

Полномасштабное военное вторжение россии в Украину преломило постоянную тенденцию постепенного сокращения доли неработающих кредитов (NPL) в украинских банках, которое длилось с 2018 года: за это время объем NPL уменьшился почти на 300 млрд грн, доля в кредитном портфеле сократилась с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.

«Последствия войны — разрушение активов и залогового имущества, потеря доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, ухудшают качество кредитных портфелей банков и обуславливают увеличение отчислений в резервы», — отмечают в Нацбанке.

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Банки уже признали значительные кредитные потери — с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 млрд грн и составляют более 12% кредитного портфеля, которые у банков были в конце февраля 2022 года. Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%.

Коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредиту к NPL) составлял на конец 2022 года 95%.

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