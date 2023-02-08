НБУ проведет оценку устойчивости украинских банков, чтобы выяснить истинное состояние сектора — Finance.ua
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НБУ проведет оценку устойчивости украинских банков, чтобы выяснить истинное состояние сектора

Казна и Политика
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НБУ проведет оценку устойчивости украинских банков, чтобы выяснить истинное состояние сектора
НБУ проведет оценку устойчивости украинских банков, чтобы выяснить истинное состояние сектора
Совет по финансовой стабильности согласовал проведение Национальным банком в 2023 году оценки устойчивости банков, которая позволит выяснить истинное состояние сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с войной.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В 2023 году НБУ планирует провести оценку устойчивости банков и банковской системы. Совет согласился с предложенной НБУ концепцией оценки устойчивости банков, которая позволит выяснить истинное состояние сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с войной.
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«Благодаря оценке устойчивости, в частности ее третьему этапу — прогнозированию показателей деятельности банков по базовому сценарию, можно будет оценить жизнеспособность бизнес-моделей финучреждений и определить реальную потребность в капитале крупнейших банков. По результатам оценки устойчивости будет корректироваться режим регуляторного смягчения и приниматься решение о дальнейшем внедрении требований к банкам в соответствии с регуляциями ЕС», — говорится в сообщении.
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В Нацбанке отмечают, что клиенты сохранили доверие к банковской системе, приток ликвидности в нее сохраняется, возобновился рост срочных вкладов. Банки сохраняют, а иногда наращивают запас капитала, несмотря на войну, однако угрозы достаточности капитала сохраняются. В то же время кредитный портфель сокращается из-за низкого спроса. Поддерживать кредитование могут и в дальнейшем государственные программы.
«Поэтому члены Совета договорились содействовать обновлению дизайна государственных программ поддержки кредитования в соответствии с предложениями. Совет также обсудил прогресс в выполнении обязательств Украины в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ», — добавили в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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