Из-за войны свои дома покинули 11,4 млн украинцев, — ООН

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Статус беженца и право на временную защиту: в чем разница, фото Укринформ

С начала полномасштабного вторжения россии свои дома покинули 11,4 млн украинцев. Из страны уже уехали 4,4 млн граждан.

Об этом сообщается в данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По информации ООН, 90% выехавших — женщины и дети.

При этом 7,1 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома. В каждой второй перемещенной семье есть дети.

Указано, что большинство беженцев отправились:

в Польшу (более 2,6 млн),

Румынию (более 670 тысяч)

Молдову (более 405 тысяч).

После чего, как уточняют в ООН, многие отправились дальше в страны Запада.

Раньше мы писали, как украинским пенсионерам за границей получить пенсию. Есть только два способа получения пенсии: через банковские учреждения и через почтовые отделения.

Справка Finance.ua:

В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить пособие на проживание. Пособие предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Как получить компенсацию за предоставление убежища для переселенцев.

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