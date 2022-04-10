Из-за войны свои дома покинули 11,4 млн украинцев, — ООН — Finance.ua
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Из-за войны свои дома покинули 11,4 млн украинцев, — ООН

Сегодня 09:00Казна и Политика
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Статус беженца и&nbsp;право на&nbsp;временную защиту: в&nbsp;чем разница Статус беженца и право на временную защиту: в чем разница, фото Укринформ
С начала полномасштабного вторжения россии свои дома покинули 11,4 млн украинцев. Из страны уже уехали 4,4 млн граждан.
Об этом сообщается в данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По информации ООН, 90% выехавших — женщины и дети.
При этом 7,1 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома. В каждой второй перемещенной семье есть дети.
Указано, что большинство беженцев отправились:
  • в Польшу (более 2,6 млн),
  • Румынию (более 670 тысяч)
  • Молдову (более 405 тысяч).
После чего, как уточняют в ООН, многие отправились дальше в страны Запада.
Раньше мы писали, как украинским пенсионерам за границей получить пенсию. Есть только два способа получения пенсии: через банковские учреждения и через почтовые отделения.

Справка Finance.ua:

  • В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить пособие на проживание. Пособие предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
  • для других лиц — 2 000 гривен.
  • Как получить компенсацию за предоставление убежища для переселенцев.

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По материалам: РБК-Україна
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