Из-за санкций россию ждут высокая инфляция и глубокая рецессия — Минфин США

Вчера 18:36 — Мир

Из-за санкций россию ждут высокая инфляция и глубокая рецессия — Минфин США

В Министерстве финансов США заявили, что западные санкции, введенные против россии за ее агрессию в Украине, приведут к высокой инфляции и глубокой рецессии в стране.

Об этом сообщает Reuters

«Экономические последствия, с которыми сталкивается россия (из-за санкций. — Ред.), серьезны: высокая инфляция, которая будет только расти, и глубокая рецессия, которая будет только углубляться», — сказал высокопоставленный чиновник Минфина США.

По его словам, россия как страна с закрытой экономикой сможет потреблять только то, что она производит.

Он добавил, что россия является производителем в основном товаров и сырья, и она плохо подготовлена для производства собственных потребительских и технологических товаров.

Отмечается, что инфляция в россии достигла уже 6% за последние три недели, и это является лучшим показателем действия санкций внутри россии.

Более того, это также свидетельствует об уменьшении покупательной способности рубля. При этом обменные курсы рубля на черном рынке были значительно ниже официального курса.

Представитель Минфина также добавил, что сокращение объемов производства в россии прогнозируется примерно на уровне 10% в этом году.

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