Из-за бесплатной парковки Киев недополучает около 350 тысяч гривен каждый день — Finance.ua

Из-за бесплатной парковки Киев недополучает около 350 тысяч гривен каждый день Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Из-за бесплатной парковки Киев недополучает около 350 тысяч гривен каждый день

Из-за несвоевременного подписания договора для проведения платежей от руководства «Киевтранспарксервиса» временно ввели бесплатную парковку на муниципальных площадках.

По информации источников «Суспільного» в Киевской администрации стало известно, что это нанесло ущерб городскому бюджету в миллионы гривен.

«Сам Киевтранспарксервис тоже пострадал от халатности. Ведь средства, поступающие за парковку в количестве 40%, засчитываются именно на счет коммунального предприятия. Остальные 60% направляются в бюджет столицы», — сообщили в ведомстве.

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Плановое поступление в бюджет за оплату парковки через мобильное приложение на 2023 год должно составлять 121 миллион гривен, то есть около 10 миллионов в месяц, однако эти средства не поступают в бюджет.

Как отметили в ведомстве, бесплатная парковка обходится Киеву около 350 000 гривен недополучения в бюджет ежедневно.

Что известно о парковке в столице

В Киеве с 7 ноября 2022 года начали действовать новые тарифы для платной парковки автомобилей. Их рассчитали в КП «Киевтранспарксервис» согласно действующему законодательству.

Тарифы прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены предписанием начальника Киевской городской военной администрации.

С 4 апреля оплату парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» в Киеве временно приостановили . В КГГА отметили, что это будет продолжаться до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

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