Из Украины по зерновому коридору вышел рекордный караван судов — Finance.ua

Из Украины по зерновому коридору вышел рекордный караван судов Сегодня 12:04 — Казна и Политика

Согласно сообщению, сегодня порты «Большой Одессы» планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией.

По состоянию на 10.00 6 судов пришвартованы у причалов портов Одессы (2), Черноморска (1) и порта «Южный» (3).

В Министерстве информируют, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 2,78 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

«Зерновой коридор»:

22 июля 2022 г. в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно — RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в Ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET — 57 тысяч тонн украинской кукурузы, направляющейся в Турцию, Великобританию и Ирландию.

9 августа из порта «Черноморск» вышли еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего из-за гуманитарных морских коридоров удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерно.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт «Южный» прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украине вышел рекордный караван из пяти судов.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по «зерновому коридору» по морю Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

УНІАН По материалам:

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