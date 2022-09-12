Из Украины по зерновому коридору вышел рекордный караван судов — Finance.ua
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Из Украины по зерновому коридору вышел рекордный караван судов

Казна и Политика
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Согласно сообщению, сегодня порты «Большой Одессы» планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией.
По состоянию на 10.00 6 судов пришвартованы у причалов портов Одессы (2), Черноморска (1) и порта «Южный» (3).
В Министерстве информируют, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 2,78 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.
«Зерновой коридор»:
22 июля 2022 г. в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно — RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в Ливанский порт Триполи.
5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET — 57 тысяч тонн украинской кукурузы, направляющейся в Турцию, Великобританию и Ирландию.
9 августа из порта «Черноморск» вышли еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.
По состоянию на 11 августа всего из-за гуманитарных морских коридоров удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерно.
12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.
12 августа также в порт «Южный» прибыло судно под погрузку зерном для Африки.
По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.
17 августа по зерновому коридору в Украине вышел рекордный караван из пяти судов.
26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по «зерновому коридору» по морю Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

Посевная в Украине. Смогут ли украинцы накормить себя и мир

По материалам:
УНІАН
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