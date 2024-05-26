Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года

Технологии&Авто
24
Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года
Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года, oneclick.ua
В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,134 млрд.

Читайте также: Машина в кредит в 2024 году: как все оформить

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину ввезено более 17 тыс. автомобилей.
В тройку лидеров также вошли США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

  • Германия — 17 074 ед.;
  • США — 14 517 ед.;
  • Китай — 9 173 ед.;
  • Япония — 8 930 ед.;
  • Корея — 4 444 ед;
  • Словакия — 4 214 ед;
  • Франция — 4 076 ед;
  • Мексика — 3 950 ед;
  • Великобритания — 3 690 ед.;
  • Чехия — 3 668 ед.
Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, что на 7% больше, чем в прошлом.
Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.