Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года — Finance.ua

Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года
В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,134 млрд.
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Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину ввезено более 17 тыс. автомобилей.
В тройку лидеров также вошли США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:
- Германия — 17 074 ед.;
- США — 14 517 ед.;
- Китай — 9 173 ед.;
- Япония — 8 930 ед.;
- Корея — 4 444 ед;
- Словакия — 4 214 ед;
- Франция — 4 076 ед;
- Мексика — 3 950 ед;
- Великобритания — 3 690 ед.;
- Чехия — 3 668 ед.
Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, что на 7% больше, чем в прошлом.
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