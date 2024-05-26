Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года — Finance.ua

Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года Сегодня 08:12 — Технологии&Авто

Из каких стран и на какую сумму ввезли легковые автомобили в Украину в I квартале 2024 года, oneclick.ua

В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей.

Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,134 млрд.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину ввезено более 17 тыс. автомобилей.

В тройку лидеров также вошли США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

Германия — 17 074 ед.;

США — 14 517 ед.;



Китай — 9 173 ед.;



Япония — 8 930 ед.;



Корея — 4 444 ед;



Словакия — 4 214 ед;



Франция — 4 076 ед;



Мексика — 3 950 ед;



Великобритания — 3 690 ед.;



Чехия — 3 668 ед.



Напомним, в апреле украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, что на 7% больше, чем в прошлом.

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