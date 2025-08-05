IT-рынок в Украине оживает: июльский обзор вакансий от DOU — Finance.ua

IT-рынок в Украине оживает: июльский обзор вакансий от DOU Сегодня 13:03 — Личные финансы

IT-рынок в Украине оживает: июльский обзор вакансий от DOU

В июле компании опубликовали на jobs.dou.ua 7210 вакансий — больше всего с начала полномасштабного вторжения. Также впервые показатель достиг более семи тысяч вакансий. Это почти на две тысячи вакансий больше, чем в июле прошлого года.

Об этом сообщает DOU.

Количество вакансий по категориям

В 49 категориях количество вакансий выросло, уменьшение зафиксировали только в пяти. В частности, AI/ML-предложений стало 161, это направление продолжает стремительно развиваться. Показатели для аналитиков и продакт-менеджеров почти не достигли довоенного уровня.

Инфографика: DOU

Впервые зафиксировали более 100 вакансий в категории Embedded (104) и Hardware (131). В маркетинге рекордно 793 вакансии, в том числе 102 в сфере SEO.

Среди разработчиков далеко не все ощутили прирост вакансий в июле. Самый большой был в Flutter, Front-end, Node. js, Python и iOS.

Количество miltech-вакансий достигло рекордных 533 вакансий в июле. Так же, как и количество откликов — более четырех тысяч.

Инфографика: DOU

Активность кандидатов

Среднее количество откликов на одну вакансию в июле снизилось до 23,5 отклика. В последний раз более низкий показатель был лишь в январе 2023 года.

Незначительное снижение конкуренции произошло именно из-за роста количества вакансий. Ведь кандидаты, напротив, были более активными в июле против июня: на 1,5 тысячи больше откликавшихся кандидатов; на 13 тысяч больше откликов на вакансии.

Инфографика: DOU

В 30 категориях конкуренция незначительно снизилась в июле, в 22 выросла, в трех осталась на том же уровне.

Самое среднее количество откликов на вакансию традиционно у Front-end — 84,7. Но это самый маленький показатель для этой категории за последние два года.

У QA — 61. Более 40 откликов в среднем на вакансию Java и Project Manager.

С января постепенно уменьшается конкуренция в дизайне — сейчас 34,6 отклика.

Напомним, по данным DOU, за последние полгода выросли медианные зарплаты опытных специалистов в продуктовом дизайне, маркетинге, брендинге и коммуникациях, продажах и бизнесе, HR и рекрутинге. В то же время зарплаты начинающих во многих специализациях уменьшаются.

DevOps/SRE/Operations и Data Science/Engineering/ML/AI остаются наиболее высокооплачиваемыми специализациями в ІТ. Медианные зарплаты в этих областях $4075 и $3439. Зарплаты SysAdmin/Network Engineers и специалистов по безопасности заметно ниже: $1200 и $2000.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.