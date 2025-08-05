IT-рынок в Украине оживает: июльский обзор вакансий от DOU — Finance.ua
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IT-рынок в Украине оживает: июльский обзор вакансий от DOU

Личные финансы
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IT-рынок в Украине оживает: июльский обзор вакансий от DOU
IT-рынок в Украине оживает: июльский обзор вакансий от DOU
В июле компании опубликовали на jobs.dou.ua 7210 вакансий — больше всего с начала полномасштабного вторжения. Также впервые показатель достиг более семи тысяч вакансий. Это почти на две тысячи вакансий больше, чем в июле прошлого года.
Об этом сообщает DOU.

Количество вакансий по категориям

В 49 категориях количество вакансий выросло, уменьшение зафиксировали только в пяти. В частности, AI/ML-предложений стало 161, это направление продолжает стремительно развиваться. Показатели для аналитиков и продакт-менеджеров почти не достигли довоенного уровня.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Впервые зафиксировали более 100 вакансий в категории Embedded (104) и Hardware (131). В маркетинге рекордно 793 вакансии, в том числе 102 в сфере SEO.
Среди разработчиков далеко не все ощутили прирост вакансий в июле. Самый большой был в Flutter, Front-end, Node. js, Python и iOS.
Количество miltech-вакансий достигло рекордных 533 вакансий в июле. Так же, как и количество откликов — более четырех тысяч.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Активность кандидатов

Среднее количество откликов на одну вакансию в июле снизилось до 23,5 отклика. В последний раз более низкий показатель был лишь в январе 2023 года.
Незначительное снижение конкуренции произошло именно из-за роста количества вакансий. Ведь кандидаты, напротив, были более активными в июле против июня: на 1,5 тысячи больше откликавшихся кандидатов; на 13 тысяч больше откликов на вакансии.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
В 30 категориях конкуренция незначительно снизилась в июле, в 22 выросла, в трех осталась на том же уровне.
Самое среднее количество откликов на вакансию традиционно у Front-end — 84,7. Но это самый маленький показатель для этой категории за последние два года.
У QA — 61. Более 40 откликов в среднем на вакансию Java и Project Manager.
С января постепенно уменьшается конкуренция в дизайне — сейчас 34,6 отклика.
Напомним, по данным DOU, за последние полгода выросли медианные зарплаты опытных специалистов в продуктовом дизайне, маркетинге, брендинге и коммуникациях, продажах и бизнесе, HR и рекрутинге. В то же время зарплаты начинающих во многих специализациях уменьшаются.
DevOps/SRE/Operations и Data Science/Engineering/ML/AI остаются наиболее высокооплачиваемыми специализациями в ІТ. Медианные зарплаты в этих областях $4075 и $3439. Зарплаты SysAdmin/Network Engineers и специалистов по безопасности заметно ниже: $1200 и $2000.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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