Испания арестовала яхту одного из главных российских олигархов — Finance.ua

Испания арестовала яхту одного из главных российских олигархов

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85-метровая яхта "Валери" принадлежит Сергею Чемезову. Фото Reuters

Власти Испании арестовали яхту российского олигарха стоимостью в 140 млн долларов, стоящую в порту Барселоны.

Шикарное судно принадлежит главе «Ростеха» Сергею Чемезову, который считается приближенным к путину, сообщает Reuters

«Сегодня мы задержали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов. Мы говорим о яхте, стоимость которой, по нашим оценкам, составляет 140 миллионов долларов», — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он добавил, что планируется арестовать еще суда, но не рассказал подробности.

По данным мониторингового сайта Marine Traffic, яхты, связанные еще с двумя российскими олигархами, пока не попавшими под санкции, также пришвартованы в Барселоне. Данные Marine Traffic также свидетельствуют о том, что арестованная яхта находилась в Барселоне с 9 февраля на ремонте на верфи MB92.

Источники Reuters сообщают, что 85-метровая яхта «Валери» принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему государственную корпорацию «Ростех».

Судно ходит под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины. Согласно данным Pandora Papers, судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию из Британских Виргинских островов.

Источник в испанском правительстве сообщил Reuters, что яхта останется арестованной, пока власти Испании подтвердят ее право собственности и значится ли она в каком-то санкционном списке.

Издание напоминает, что ранее Чемезов заявлял, что россия выйдет «победителем» в войне против Украины, несмотря на санкции.

Санкции против Чемезова

Чемезов попал под санкции США в 2014 году и Великобритании в 2020 году из-за аннексии Крыма россии, а в этом месяце Соединенные Штаты и Австралия внесли его в санкционные списки. Санкции США также были направлены против падчерицы Чемезова, а также его жены и сына.

Олигарх не попал в последний европейский список санкций, но ЕС ввел против него меры в 2014 году. В ближайшие дни должен быть обнародован четвертый пакет санкций ЕС против россии.

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