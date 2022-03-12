Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов — Finance.ua
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Италия арестовала яхту российского олигарха за 578 млн долларов

Сегодня 13:45Фондовый рынок
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Яхта SY A Яхта SY A, charterworld.com
Правительство Италии арестовало роскошную яхту стоимостью 578 млн долларов, принадлежащую российскому олигарху Андрею Мельниченко.
Об этом сообщает CNN.
В заявлении итальянской полиции говорится, что судно под названием «А» стоит около 578 миллионов долларов и находится на хранении в северо-восточном порту Триеста. По словам производителя Nobiskrug, это одна из самых больших яхт в мире.
Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта в рамках расширенного пакета мер против российских олигархов. По данным ЕС, ему принадлежит крупнейший производитель удобрений «Еврохим Групп». Отмечается, что он и 36 других бизнесменов встретились с президентом россии после начала вторжения в Украину с целью обсудить потенциальные экономические последствия санкций ЕС и США.
«Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, говорит о его приближенности к Владимиру Путину», — говорится в заявлении полиции.
По материалам: РБК-Україна
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