Германия конфисковала яхту российского олигарха стоимостью $600 миллионов — Forbes

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Германия конфисковала яхту российского олигарха стоимостью $600 миллионов — Forbes

Немецкие власти конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, стоящую в Гамбурге.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Владелец этой 512-футовой яхты Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов попал под санкции Европейского Союза.

С конца октября судно находится на верфях германской судостроительной компании Blohm+Voss в Гамбурге для переоборудования. Источники, которые общались с Forbes, сообщили, что правительство Германии заморозило этот актив. Представители Blohm+Voss и Усманов пока не прокомментировали ситуацию.

Гамбург — город, где ремонтировали не только яхту Усманова. Как пишет немецкая Stern , рядом до сих пор стоит Luna Фархада Ахмедова, а недавно там же была и яхта Владимира Путина Graceful. Однако практически одновременно с началом атаки на Украину судно пошло полным ходом домой, в Калининград, утверждает издание.

Как сообщалось, вторжение России в Украину повлекло за собой жесткие санкции против Москвы со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Канады и других стран мира.

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