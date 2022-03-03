Владелец этой 512-футовой яхты Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов попал под санкции Европейского Союза.
С конца октября судно находится на верфях германской судостроительной компании Blohm+Voss в Гамбурге для переоборудования. Источники, которые общались с Forbes, сообщили, что правительство Германии заморозило этот актив. Представители Blohm+Voss и Усманов пока не прокомментировали ситуацию.
Гамбург — город, где ремонтировали не только яхту Усманова. Как пишет немецкая Stern, рядом до сих пор стоит Luna Фархада Ахмедова, а недавно там же была и яхта Владимира Путина Graceful. Однако практически одновременно с началом атаки на Украину судно пошло полным ходом домой, в Калининград, утверждает издание.
Как сообщалось, вторжение России в Украину повлекло за собой жесткие санкции против Москвы со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Канады и других стран мира.