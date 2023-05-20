Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты — Finance.ua
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Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты
Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты
Компания OpenAI усовершенствует свой искусственный интеллект Shap-E, который создает 3D-объекты из текстового описания или загруженных пользователями изображений.
Об этом пишет New Atlas.
В декабре прошлого года компания создала систему Point-E, которая по текстовым подсказкам делала элементарные 3D-модели из большого количества точек. Теперь обновленная система умеет работать быстрее и точнее, создавая более четкие объекты.
Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты
В дальнейшем технологию планируют использовать, например, для видеоигр, где по запросу игрока любые объекты будут создаваться в считаные секунды, а также для дизайнеров, которые смогут, не касаясь мыши или тачпада, редактировать свои работы.

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По материалам:
theБабель
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