Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты — Finance.ua

Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект от OpenAI теперь умеет превращать текст в 3D-объекты

Компания OpenAI усовершенствует свой искусственный интеллект Shap-E, который создает 3D-объекты из текстового описания или загруженных пользователями изображений.

Об этом пишет New Atlas.

В декабре прошлого года компания создала систему Point-E, которая по текстовым подсказкам делала элементарные 3D-модели из большого количества точек. Теперь обновленная система умеет работать быстрее и точнее, создавая более четкие объекты.

В дальнейшем технологию планируют использовать, например, для видеоигр, где по запросу игрока любые объекты будут создаваться в считаные секунды, а также для дизайнеров, которые смогут, не касаясь мыши или тачпада, редактировать свои работы.

theБабель По материалам:

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