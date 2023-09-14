Искусственный интеллект будет работать в каждом бытовом устройстве Samsung — Finance.ua

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Искусственный интеллект будет работать в каждом бытовом устройстве Samsung

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект будет работать в каждом бытовом устройстве Samsung
Искусственный интеллект будет работать в каждом бытовом устройстве Samsung
Согласно отчету DigiTimes, компания Samsung планирует оснастить все свои новые продукты бытовой техники нейронными процессорами (NPU) в 2024 году. Эти планы включают в себя как премиальную, так и массовую технику в таких категориях продуктов, как телевизоры, посудомоечные машины, духовки, холодильники и кондиционеры. Возможно, искусственный интеллект появится даже в утюгах и тостерах Samsung.
Цель инвестиций Samsung в NPU состоит в стремлении компании добавить ИИ в свои устройства как ключевое маркетинговое отличие. Компания хочет представить на рынке устройства со сверхнизким энергопотреблением и постоянно задействованным искусственным интеллектом, обеспечивающим дополнительные функции и помощь потребителям.
ИИ, встроенный в бытовое устройство, обеспечит машинное зрение, распознавание голоса и полноценное функционирование голосового помощника Bixby, который предоставит устройствам возможность отвечать на вопросы пользователя и интегрирует все совместимые домашние устройства друг с другом.

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Некоторые недавно представленные умные бытовые приборы от Samsung пошли еще дальше. Например, духовки способны определять готовящуюся пищу и предлагать способы ее приготовления, а холодильники умеют распознавать хранящиеся в них продукты.
Планы Samsung на 2024 год тесно связаны с производителями NPU, например, с корейской компанией DeepX, которая планирует начать массовое производство и поставку своих NPU следующего поколения в третьем квартале 2024 года, чтобы заместить ими компоненты китайского производства.
Напомним, южнокорейские разработчики компании Samsung объединили технологию «обонятельных рецепторов» с датчиком на основе графена, чтобы создать высокочувствительную платформу для поиска нервно-паралитических веществ. Новая разработка направлена ​​на снижение опасности потенциального применения химического оружия.
По материалам:
noworries
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