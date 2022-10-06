Инвестирование или трейдинг: какую выбрать стратегию заработка на крипте — Finance.ua

Инвестирование или трейдинг: какую выбрать стратегию заработка на крипте Сегодня 16:02 — Финтех и Карты

Инвестирование или трейдинг: какую выбрать стратегию заработка на крипте

Альткоины, стейблокоины, NFT, децентрализованные финансы — это все то, что давно стало привычным для многих пользователей, а также — одним из самых популярных видов заработка.

Интерес людей к криптовалютам и поныне остается высоким, несмотря на масштабные взлеты и падения «крипты». Это горячая тема не только среди инвесторов, но и в массовой культуре, потому что в «крипту» инвестирует как Илон Маск, так и обычный студент.

Динамизм, с которым развивается криптотрасль, не сравнится ни с одним рынком, будь то рынок капитала или долговой рынок. И это только начало, ведь в перспективе объем крипторынка может превысить объемы всех рынков.

Так как же не упустить шанс заработать, и какую стратегию выбрать

В общем, у каждого есть выбор из 2 вариантов: заниматься торговлей, то есть трейдингом, или инвестировать на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Все зависит от ваших целей, склонности к риску, финансовых возможностей.

Разберем каждую из стратегий.

Трейдинг

Трейдинг криптовалютой подразумевает куплю-продажу валюты в коротком временном периоде. Это может быть день, час или даже с разницей в несколько минут. Сложность такого процесса — угадать курс валют ы, «поползет» ли цена вверх.

По статистике, 95% всех трейдеров терпят неудачу. Это не значит, что у вас есть 95% шансов на неудачу, но скорее на каждую сотню трейдеров, выходящих на рынок, статистически только пять получают прибыль. Это коэффициент, вызывающий вопрос, почему так много трейдеров теряют деньги?

Во-первых, большинство людей, которые начинают торговать, делают это без торговой стратегии или плана. Торговый план обычно содержит инвестиционные цели, стратегию управления рисками, точки входа и выхода, а также любые другие правила или указания, которые необходимо соблюдать. Без четко определенного торгового плана эмоции неопытных трейдеров возобладают и приведут к импульсивным решениям.

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Еще одна распространенная ошибка трейдеров — чрезмерное использование кредитного плеча. Кредитное плечо — это когда вы берете в долг деньги, чтобы увеличить влияние своей позиции на рынок.

Хотя кредитное плечо может являться мощным инструментом для получения больших доходов от небольших инвестиций, оно также может привести к значительным потерям.

К примеру, предположим, что у вас есть 1 тыс. долларов на вашем торговом счете, и вы используете кредитное плечо х10, чтобы купить Bitcoin на 10 тыс. долларов. Если цена биткойна вырастет на 10%, вы только что получили 100% отдачи своих инвестиций. Однако если цена биткойна упадет на 10%, вы просто потеряете все свои средства. Поэтому использовать кредитное плечо следует достаточно осторожно.

Многие любят торговать криптовалютой, потому что это может быть очень похоже на азартные игры. Конечно, торговля гораздо интереснее, чем просто инвестирование. Но стоит ли оно того?

Инвестирование

Разумное инвестирование в криптоактивы менее рискованно и более стабильно.

Оценить и подобрать надежную криптовалюту гораздо сложнее, чем, например, акции или облигации, но все возможно. Большая часть ценности криптовалют базируется на предположениях о будущем развитии как самой валюты, так и блокчейна, на котором она создается.

Такой подход объясняется основными характеристиками криптовалюты: нет централизованного органа, который бы ими руководил, нет бухгалтерской информации, дохода или прибыли для анализа.

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Вы, возможно, встречали такой термин, как «HODL». HODL — это акроним от Hold on for Dear Life, который был придуман, когда пользователь форума Bitcointalk случайно написал HODL вместо HOLD. По сути это означает купить и удерживать навсегда. В основе этой стратегии лежит убеждение, что цены на криптовалюту будут продолжать расти в долгосрочной перспективе. К тому же, когда идет спад на рынке, «ходлеры» не продают свои активы в панике, а ожидают восстановления рынка и выигрыша в будущем.

HODLing может являться идеальной стратегией входа для новых инвесторов. По сравнению с техническими особенностями, скажем, дневной торговли, чрезвычайно сложной и занимающей много времени, HODLing может быть гораздо проще. Это аналог стратегии «купи и держи», которая используется на фондовом рынке.

Недостатком такой стратегии является количество времени, которое необходимо, чтобы получить желаемую прибыль.

Необходимое время зависит от того, сколько вы как инвестор хотите заработать в первую очередь. Например, если есть цель извлечь прибыль в размере 2%, вероятно, для достижения этой цели потребуется короткое время. Однако чаще всего большинство инвесторов стремятся по меньшей мере удвоить свой депозит, что требует времени и терпения.

Почему криптовалюта пользуется такой популярностью и почему рынок крипты цикличен — читайте в нашей статье по ссылке.

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