В США Bitcoin назвали лучшей криптовалютой для сохранения стабильности в стране — Finance.ua
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В США Bitcoin назвали лучшей криптовалютой для сохранения стабильности в стране

Финтех и Карты
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В США Bitcoin назвали лучшей криптовалютой для сохранения стабильности в стране
В США Bitcoin назвали лучшей криптовалютой для сохранения стабильности в стране
Представитель Республиканской партии Синтия Ламмис поделилась собственной точкой зрения по поводу роста инфляции в США — американцам необходимо инвестировать собственные сбережения в криптовалюты, чтобы спасти свои кошельки, убеждена сенатор Синтия Ламмис.
В недавнем интервью сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис в очередной раз высказалась в поддержку цифровых активов и Bitcoin в особенности. По словам Ламмиса, Bitcoin уже «невозможно остановить» — правительства не могут безосновательно конфисковать криптовалюты, это главное преимущество цифровых активов. Именно поэтому в сложившейся экономической ситуации американцам стоит обратить внимание на ВТС, чтобы спасти свои сбережения, считает Синтия Ламмис.
«Я вижу, как в моем родном штате Вайоминг люди вынуждены обращаться в продовольственные фонды. Им нужен бензин, чтобы добраться до работы, поэтому им приходится выбирать между топливом и едой. Стоимость доллара падает, люди покупают на эти деньги вдвое меньше еды, чем раньше. Критически важно обратить внимание людей на активы, которые будут существовать в долгосрочной перспективе. Среди таких активов — Bitcoin, я рада, что он вообще существует», — поделилась своими мыслями Ламмис.

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В конце июля Синтия Ламмис разработала законопроект, предусматривающий интеграцию цифровых активов в американскую финансовую систему. А представители Республиканской партии предложили внести изменения в Билль о правах человека, чтобы законодательно признать обладание криптовалютой неотъемлемым правом жителей штата Техас. Таким образом, в Техасе хотят защитить регион, который является одним из лидеров в майнинге криптовалют, от возможного запрета цифровых активов федеральным правительством.
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По материалам:
noworries
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