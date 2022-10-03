Известный криптовалютный аналитик спрогнозировал обвал Bitcoin — Finance.ua

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Известный криптовалютный аналитик спрогнозировал обвал Bitcoin

Финтех и Карты
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Известный криптовалютный аналитик спрогнозировал обвал Bitcoin
Известный криптовалютный аналитик спрогнозировал обвал Bitcoin
Криптовалютный аналитик и трейдер, известный в Твиттере под псевдонимом CryptoCapo_, поделился с участниками криптовалютного сообщества своими прогнозами по поводу будущего Bitcoin — Капо считает, что ВТС упадет на 30% уже в ближайшее время.
Стоит отметить, что мартовское предсказание @CryptoCapo_ о падении флагманской криптовалюты на 50% оправдалось, хотя тогда мало кто верил в такой негативный сценарий (в марте Bitcoin торговался на уровне более $40 000). Ввиду такой точности в прогнозах Капо есть шансы, что и на этот раз жесткое падение произойдет.
По словам криптоаналитика, в настоящее время существует 2 сценария будущего ВТС: рост до $20 500 и фиксация на уровне $18 400. Однако любое развитие событий «неизбежно ведет к падению Bitcoin».
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Капо убежден, что флагманская криптовалюта будет торговаться на уровне $14 000 — $16 000 в ближайшее время.
Подобными прогнозами поделился неделю назад бывший CEO биржи BitMEX Артур Хейс, уверенный, что Bitcoin упадет до $17 500 в ближайшем будущем. По словам Хейса, ситуация как на традиционном, так и на криптовалютном рынках очень нестабильна, ВТС напрямую зависит от дальнейших действий Федеральной резервной системы США.
С ноября 2021 года по настоящее время 2022 года условия долларовой ликвидности существенно ухудшились.
«Что дальше будет с долларовой ликвидностью? К концу этого года ФРС стремится сократить размер своего баланса, а Казначейство выпускает большое количество долговых обязательств по финансированию правительства. Оба эти действия удаляют ликвидность из системы. Это приведет к падению импульса и обрушит курс ВТС. Поэтому готовимся к минимумам в $17 500», — написал Артур Хейс.
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По материалам:
noworries
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