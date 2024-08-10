Инсайдеры рассказали, каким будет iPhone 17 (фото) — Finance.ua

Инсайдеры рассказали, каким будет iPhone 17 (фото) 10.08.2024, 00:03 — Технологии&Авто

Инсайдеры рассказали, каким будет iPhone 17 (фото)

До октября, когда Apple обычно презентует новые смартфоны и фанаты бренда ждут iPhone 16, осталось два месяца. Между тем, инсайдерам и аналитикам уже известно, каким может быть iPhone 17, запуск которого запланирован на 2025 год. Ожидается, что он будет более тонким, а также оснащен новейшими технологиями и улучшенным дисплеем.

Такую информацию обнародовало издание MacRumor.

Дизайн

Согласно данным портала, iPhone 17 станет тоньше и получит отметку «Slim». Титановый корпус могут заменить на более дешевый — алюминиевый.

Хотя аналитик Apple Минг-Чи Куо ожидает, что телефон будет иметь титановую раму, но с меньшим процентом титана, чем в моделях iPhone 15 Pro.

Фото: theinformation.com

Что касается размера дисплеев, то сейчас аналитики не могут прийти к согласию в этом аспекте. Аналитику Haitong International Securities Джеффу Пу считает, что он составит 6,6 дюйма. Аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг настаивает, что размер будет 6,55 дюйма.

Некоторые инсайдеры говорят, что привычный блок камер изменится в своем расположении и будет перенесен в верхний центр устройства. Причем, чтобы добавить интриги, аналитик Apple Мин-Чи Куо заявил, что у устройства будет только одна камера, а не две или три.

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При этом инженеры должны улучшить селфи-камеру, используя 24-мегапиксельный модуль с шестиэлементным объективом. Например, iPhone 14 и 15 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой с пятью пластиковыми элементами линз, и ожидается, что линейка iPhone 16 будет иметь такое же оборудование.

Обновленное разрешение на iPhone 17 позволит фотографиям сохранять свое качество, даже если их обрезать или увеличить, тогда как большее количество пикселей захватит более мелкие детали. Обновление до шестиэлементной линзы также должно немного улучшить качество изображения.

Возвращаясь к дисплею, аналитики предрекают, что в 2025 году модели iPhone получат OLED-дисплеи с технологией объединительной платы с низким энергопотреблением, что впервые введет ProMotion в непрофессиональные модели iPhone от Apple.

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Технология ProMotion позволяет дисплею увеличить частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и видеоконтента, когда это необходимо.

ProMotion также позволяет снижать энергоэффективную частоту обновления дисплея до 1 Гц, поэтому экраны iPhone 15 Pro имеют функцию постоянного включения, которая показывает часы, виджеты, оповещения и обои на экране блокировки, даже когда устройство заблокировано.

Встроенная память и стоимость

Аналитик Haitong Джефф Пу утверждает, что iPhone 17 «Slim» будет иметь 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ оперативной памяти iPhone 15 Plus.

Стоит отметить, что все будущие модели iPhone 16, как ожидается, будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти — таково аппаратное требование Apple Intelligence на устройстве. iPhone 17 также может получить чип A19 от Apple, который, по всей вероятности, будет основан на оптимизированной версии 3-нм процесса TSMC.

Некоторые специалисты отмечают, что новый iPhone 17 «Slim» подорожает и будет выше цены, чем модель Pro Max, которая сейчас начинается от $1199. Возможно, в 2025 году iPhone 17 «Slim» станет новой самой дорогой моделью в линейке.

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