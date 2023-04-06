Инфляция в Украине стала замедляться раньше ожиданий НБУ — Finance.ua
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Инфляция в Украине стала замедляться раньше ожиданий НБУ

Казна и Политика
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В феврале 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 24,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, замедление роста цен продолжалось и в марте.
Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре и НБУ (апрель 2023 года).
Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за март, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 22%.
«Замедление отражало эффекты от значительного предложения продовольствия и горючего, деоккупации части регионов Украины, а также улучшения ситуации в энергетике», — говорится в обзоре.
Инфляция в Украине стала замедляться раньше ожиданий НБУ
Фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и все еще слабого потребительского спроса. Это нивелировало эффекты от высоких затрат бизнеса, в том числе понесенных ранее из-за дефицита электроэнергии, отметили в НБУ.
По оценкам НБУ, в марте продолжалось замедление инфляции, что, кроме указанных факторов, также отражало эффекты базы сравнения в прошлом году.
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Цены на продукты питания замедлили рост, что среди прочего отражало ослабление давления со стороны расходов благодаря улучшению ситуации в энергетике, достаточному предложению сырья и горючего. В частности, замедлился рост цен на крупы, муку, растительное масло и сахар, а также продукты их переработки — благодаря достаточным для обеспечения внутренних потребностей прошлогодним урожаям зерновой, масличной и сахарной свеклы, говорится в обзоре.
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Весомым фактором замедления продуктовой инфляции также оставались эффекты от оккупации части Херсонской области.
В марте резко подорожали некоторые овощи, что, как и ожидалось, преимущественно отражало исчерпание временных эффектов теплой зимней погоды в предыдущие месяцы. Также высокими оставались темпы роста цен на яйца.
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По материалам:
РБК-Україна
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