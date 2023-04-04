В феврале прямые иностранные инвестиции в Украину превысили $200 млн, — НБУ Сегодня 11:00

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале 2023 года Национальный банк Украины оценил в $201 млн (в феврале 2022 чистый отток составил $719 млн)

Из них реинвестирование доходов банковского сектора составило $77 млн, чистый приток акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов) — $126 млн.

За два месяца 2023 года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в $384 млн (в том числе реинвестирование доходов банковского сектора — $189 млн) по сравнению с чистым оттоком в $553 млн за два месяца прошлого года.

Чистое увеличение внешней позиции по операциям банков по портфельным и другим инвестициям составило в феврале $577 млн и было обусловлено чистым увеличением внешней позиции по статье «валюта и депозиты» на $542 млн и чистой покупкой банками ценных бумаг нерезидентов на $25 млн.

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Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило $844 млн и было обусловлено ростом объемов наличной валюты вне банков на $1,1 млрд (в феврале 2022 года — $943 млн); чистым уменьшением задолженности по кредитам и ссудам на $165 млн; увеличением чистой внешней позиции по долговым ценным бумагам на $144 млн.

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