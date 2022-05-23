Инфляция в мире набирает обороты: МВФ обнародовал новый прогноз по росту цен в 2022 году — Finance.ua
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Инфляция в мире набирает обороты: МВФ обнародовал новый прогноз по росту цен в 2022 году

Сегодня 21:03Мир
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Международный валютный фонд обнародовал новые данные по ситуации с инфляцией в мире. Эксперты МВФ ожидают, что в 2022 году инфляционное давление будет достаточно значительным. Одним из важных факторов влияния в этом контексте является война россии в Украине.
Ожидается, что инфляция станет более мощным ударом для развивающихся стран. Поэтому средний рост цен за рубежом в среднем достигнет более высокого уровня, чем в уже развитых государствах.

Инфляция в мире набирает обороты

После циничного военного нападения россии на Украину специалисты из МВФ пересмотрели свои прогнозы по инфляции в мире. Тенденция изменилась в сторону роста по сравнению с теми показателями, которые были в январе. Следовательно, инфляция вырастет в развитых странах на 1,8% и на 2,8% для развивающихся стран.
В МВФ прогнозируют, что в развитых странах рост цен составит 5,7%, тогда как в развивающихся странах этот показатель достигнет 8,7% в течение текущего года. Кроме того, глобальный экономический рост замедлится:
  • с примерно 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах;
  • это на 0,8 и 0,2 процентного пункта ниже в 2022 и 2023 годах, чем прогнозировалось в январе;
  • Согласно прогнозам, после 2023 г. глобальный рост снизится примерно до 3,3% в среднесрочной перспективе.
К тому же ожидают, что в странах, имеющих серьезные экономические проблемы, потрясения или конфликты, ситуация с инфляционным давлением будет существенно сложнее, поскольку там этот показатель будет выше среднемирового на уровне 7,4%. В частности, речь идет о:
  • Венесуэле,
  • Судане,
  • россии,
  • Зимбабве,
  • Турции,
  • Йемене,
  • Аргентине.
Эксперты подчеркнули, что чрезвычайно важное значение имеют многосторонние усилия для реагирования на ряд масштабных вызовов. Они упомянули о гуманитарном кризисе, предотвращении дальнейшей фрагментации экономики, поддержании глобальной ликвидности, преодолении долговых проблем, борьбе с изменением климата и прекращении пандемии.
По материалам: Телеканал 24
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